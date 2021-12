La fine dell’anno si avvicina e quale modo migliore che trascorrerla in alta quota, in una suggestiva località di villeggiatura? L’Italia propone tante mete stupende da poter visitare in questo periodo di dicembre, per tutto gennaio e perché no, anche in altri periodi.

Non bisogna pensare che ci vogliano migliaia di euro per una vacanza in montagna: ce n’è per tutti i gusti. Infatti, ci saranno neve e sci per tutta la famiglia con queste mete imperdibili per la settimana bianca in Italia, con chilometri di piste, snowpark e tanto altro.

Lombardia, Trentino e Piemonte

Con sentieri per ciaspolate e borghi suggestivi, la vacanza in quota regala un’esperienza salutare e dinamica.

La Lombardia vanta prestigiose stazioni sciistiche, ad esempio. Si parte da Bormio, meta rinomata che è stata sede dei campionati mondiali di sci alpino per due occasioni: nel 1985 e nel 2005. Poi c’è Livigno, dove ci sono piste sciistiche per un totale di 115 chilometri. Di questi, 30 sono per sciatori principianti, 65 per esperti e 20 per i freerider.

Tra le località alpine più nevose d’Italia c’è poi Madesimo, che vanta un comprensorio sciistico con più di 60 km di piste e numerosi circuiti per escursioni, in motoslitta e snowkite. Si può optare poi per Aprica, Schilipario, Montecampione, o Santa Caterina Valfurva nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio.

Anche il Trentino offre località stupende e circondate dalle Dolomiti, che le immergono in un panorama unico e suggestivo. Tra maestosi pini innevati e cime fiabesche, c’è la località più alla moda della regione e ben conosciuta tra gli amanti della settimana bianca: Madonna di Campiglio.

Non bisogna, però, dimenticare Canazei, in Val di Fassa, collegato con il comprensorio della Sellaronda. Qui spazio a sci, snowboard e tanti altri sport invernali, tra i quali perfino l’hockey su ghiaccio.

Il Piemonte offre ben 1350 km di piste per sci alpino, snowboard, fondo, fuori pista, racchette e palle di neve, un sogno! La neve in questa regione è un’esperienza straordinaria da godere con la famiglia, gli amici o in romantici weekend di coppia.

Imperdibile l’Alta Val di Susa e Chisone, teatro delle Olimpiadi Invernali del 2006. La Vialattea e la Bardonecchia Ski sono aree ideali per chi vuole dedicarsi allo sci, allo snowboard, allo sci alpino e allo sci di fondo con aree moderne e vaste. Per chi non si accontenta ci sono anche numerosi snowpark: acrobazie e divertimento garantito per gli appassionati.

Poi ancora gli impianti nel Cuneese, da Limone Piemonte a Prato Nevoso: infine, non si può dimenticare la Valsesia.