Netflix torna ad aumentare gli abbonamenti, per l’ennesima volta. Di quanto è il rincaro? E quale sarà mai la motivazione? Netflix ha avuto un periodo di alti e bassi. Dal boom di inscritti (8.33 milioni di utenti in più worldwide) durante il lockdown a una grande crisi causata proprio da quel periodo. Dove tutte le produzioni erano bloccate. Infatti, non si potevano girare nuove serie tv e questo per Netflix è stato un grande problema dato che la sua forza è proprio quella di aggiungere alla lista sempre nuovi film o serie tv. Oggi, la macchina è ricominciata e anche Netflix ha inserito nuove produzioni originali, partendo da “La regina degli scacchi” o “Qualcuno deve morire”, fino alla serie tv amatissima dal pubblico “Emily in Paris”.

Ma quanto costa ora Netflix?

Il rincaro di Netflix al momento, però, è solo negli Stati Uniti, dove Netflix torna ad aumentare gli abbonamenti. Quello base resterà lo stesso, mentre quello standard passa a 14 dollari al mese, con un rincaro di 1 dollaro, quello premium da 16 a 18 dollari. In Canada, a inizio ottobre, Netflix aveva già alzato i prezzi e ora è toccato agli Stati Uniti. Toccherà anche all’Italia prossimamente? Già in passato c’era stato un aumento dell’abbonamento nel Bel Paese, sempre di 1 euro per l’abbonamento standard e di 2 euro per quello premium. Era stato inserito il mese di prova gratuito, che poi è diventata una settimana. Insomma, da parte del colosso dello streaming online, che per il primo trimestre prevede un utile per azione di 1,66 dollari su un fatturato di 5.73 miliardi contro i 5.76 miliardi di fatturato previsti, le novità in arrivo sembrano essere tante.

Non resta che sperare in un non rincaro nel Paese italiano. Vedere cosa ha in serbo per gli utenti abbonati nel breve futuro, ma soprattutto quali nuovi film o serie tv sfornerà per il periodo natalizio.

Approfondimento

