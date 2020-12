Netflix sta per cambiare tutto. Ecco le novità

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti conoscono Netflix come una delle maggiori piattaforme di streaming odierne. Ha uno tra i più vasti cataloghi di film e serie tv. Ma se questo non costituisse solo un vantaggio? Succede spesso di dover scegliere una nuova serie o un nuovo film da vedere. Ma quante di queste volte si rimane davanti allo schermo per svariati minuti senza decidersi? Certo le categorie aiutano tuttavia essendoci così tante possibilità si può finire per perdersi nell’incertezza. In questo senso Netflix sta per cambiare tutto. Potrebbe arrivare infatti uno sconvolgimento della sua visione per come la conosciamo. Ecco le novità.

Netflix direct

Stiamo parlando dell’introduzione di un canale tv chiamato Netflix direct. Questo cancellerebbe quel senso di dubbio che ci intrappolava. Eh sì, perché non saremo più noi a decidere cosa scegliere di vedere. Essendo un canale televisivo come gli altri, ci sarà una programmazione predefinita che scorrerà durante la giornata. Ovviamente titoli dei film e delle serie tv che andranno in visione saranno presi dall’ampio catalogo di Netflix. Non bisogna certo preoccuparsi della piattaforma come la conosciamo, potremo continuare ad usufruirne come sempre. Per poter vedere Netflix direct sui nostri schermi dovremo aspettare che il progetto sia approvato. Infatti questo è ancora in fase di sperimentazione che si sta attuando in Francia.

Perché proprio in Francia?

Netflix sta per cambiare tutto e per iniziare sta sviluppando questa sua innovazione in Francia. Questo perché è stato rilevato che è uno dei paesi dove l’uso della televisione è ancora molto diffuso. Ormai in molti paesi la tv è poco utilizzata. Si è più portati a vedere film e serie tv sulle varie applicazioni o anche su internet tramite smartphone, pc e tablet. Perciò è proprio qui che si sta mettendo alla prova Netflix direct. È da notare che questo passo del colosso dello streaming è un azzardo, un passo all’indietro. Ovvero, solitamente è dalla tv alle piattaforme streaming che avviene il passaggio. Sono le reti e i canali televisivi a digitalizzarsi per rinnovarsi e fornire una offerta più idonea al pubblico. Netflix si sta muovendo controcorrente in questo senso. Forse però ha intuito che anche uno sguardo al passato, può essere un passo verso il futuro.