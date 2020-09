Netflix, gratis da lunedì senza abbonamento. Ecco come. Il colosso di streaming americano, per avvicinare nuovi clienti, ha deciso di diventare gratuito. Ma come è possibile? Le strategie di Netflix sono varie e infatti aveva già reso free alcuni contenuti. Inizialmente aveva inserito una prova gratuita di una settimana che poi aveva tolto. Reinserendola in seguito di un mese. Ma da lunedì Netflix sarà gratuito.

Sulla piattaforma infatti arriva un catalogo dedicato esclusivamente a produzioni originali di cui è possibile usufruire la visione gratuitamente. Da lunedì infatti sarà possibile vedere alcuni film for free, mentre per quanto riguarda le serie tv si potrà vedere solo i primi episodi della prima stagione. Tra il film possibili da vedere ci sono i big del cinema, quelli che hanno fatto la storia. Ad esempio Murder Mystery, Bird Box e I due papi. Tra le serie, invece, sono state inserite la famosissima Stranger Things, When They See Us ed Elite.

Ancora non è chiaro se si tratti di una vetrina temporanea oppure una sezione che resterà per sempre. Ma la selezione cambierà in qualsiasi momento. Nel mentre però coloro che non sono ancora iscritti a Netflix possono assaggiare alcune delle loro produzioni. E magari in seguito iscriversi e scegliere l’abbonamento che fa al caso loro.

L’iniziativa nasce in seguito alla cancellazione da parte di Netflix della prova gratuita di 30 giorni. E questa strategia servirà sicuramente ad avvicinare nuovi clienti al mondo Netflix. Quindi spetta a voi decidere cosa fare. Se non avete ancora un abbonamento Netflix, andate sul loro sito e da lunedì potrete iniziare a guardare il fantastico mondo dello streaming online e poi prendere la vostra decisione. Se riuscite a vivere senza Netflix oppure se impazzite anche voi per questo servizio e non potete più farne a meno.