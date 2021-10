Chiunque al giorno d’oggi conosce Netflix. Si tratta del servizio di streaming più famoso al Mondo e, addirittura, nel 2020 è arrivato a contare 180 milioni di abbonati in tutto il globo.

Il successo di Netflix è dato dalla vastissima gamma di film e serie tv che è possibile trovare sulla piattaforma. Accedere al servizio è molto semplice. Basterà iscriversi e creare il proprio account per piombare all’istante in un mondo fatto di magia, thriller, horror, commedie e tanto altro ancora.

Da quando è nato Netflix, il suo successo non ha mai conosciuto battute d’arresto, anzi al contrario. In questi giorni, ad esempio, se ne sta parlando tantissimo grazie a Squid Game, serie sudcoreana che ha già incollato allo schermo milioni di spettatori.

Per non parlare dei 2 film più sconvolgenti da recuperare su Netflix per trascorrere delle serate in bilico tra passione e suspense.

In questi giorni, però, si sta parlando tanto di Netflix anche per un altro motivo. Dal 2 di ottobre il colosso statunitense ha aumentato i prezzi di 2 tariffe delle 3 già esistenti per accedere al servizio. Si tratta di una modifica che riguarda rispettivamente la tariffa Standard e la Premium. Scopriamo insieme a quanto ammonta l’aumento di prezzi.

Netflix aumenta i prezzi dell’abbonamento ed ecco quanti soldi bisogna spendere adesso

Tutti abbiamo una serie tv o un film visto su Netflix che ci è rimasto nel cuore.

Riflettere, ridere, piangere, emozionarsi, e sognare. Sono queste le emozioni che regala qualsiasi prodotto presente su Netflix. Uno dei prodotti più sorprendenti della piattaforma è questo film, davvero assurdo per come riesca a far piangere chiunque lo guardi in soli 12 minuti.

Ecco di quanto aumenteranno i prezzi

Per godere di questo grande spettacolo, però, dovremo far fronte ad un aumento di prezzo. Nello specifico, si dovrà pagare un euro in più per il piano Standard, che passerà, quindi, da 11.99 a 12.99 €.

Due euro in più, invece, per il piano Premium, il cui costo aumenterà da 15.99 a 17.99 €. L’avevamo detto, infatti, che Netflix aumenta i prezzi dell’abbonamento ed ecco quanti soldi bisogna spendere adesso.

Nessuna modifica riguarderà, invece, il piano Base, riconfermato a 7.99 € al mese.

Ecco chi riguarderà l’aumento dei prezzi

Questo ritocco dei prezzi interesserà i nuovi abbonati. Chi è già cliente, invece, potrebbe essere al corrente della notizia grazie ad una notifica inviata agli abbonati dal 9 di ottobre.

La notifica arriverà tramite mail e anche tramite app 30 giorni prima che l’aumento si verifichi.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale.