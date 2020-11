I risultati relativi ai primi sei mesi del 2020 hanno mostrato come Net Insurance non risente della crisi ed è pronta a spiccare il volo verso un rialzo del 100%, almeno secondo l’analisi grafica e previsionale.

I dati della semestrale, infatti, hanno mostrato come i premi lordi siano stati in aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Inoltre

L’utile netto, depurato di proventi e oneri non ricorrenti, è risultato essere di 3 milioni di euro in linea con le aspettative del business plan della società. A fine giugno 2020 il patrimonio netto è risultato essere di 72 milioni di euro , superiore all’obiettivo fissato dalla società.

A determinare questi dati molto interessanti per la società ha molto contribuito la parte relativa alla Cessione del Quinto dello stipendio. Un segmento che, a causa della crisi, è visto un ulteriore crescita a beneficio dei conti di Net Insurance.

Net Insurance non risente della crisi ed è pronta a spiccare il volo verso un rialzo del 100%: gli obiettivi del rialzo secondo l’analisi tecnica

Net Insurance (MIL:NET) ha chiuso la seduta del 9 novembre a quota 5,16 euro in ribasso dell’1,57% rispetto alla seduta precedente.

Causa scambi molto rarefatti non possiamo analizzare il titolo sul time frame giornaliero, pertanto ci concentriamo sul settimanale e mensile. Su entrambi i time frame le quotazioni sono vicine a resistenze molto importanti che potrebbero portare a una svolta nell’andamento del titolo.

Sul settimanale la rottura della resistenza in area 5,21 euro (I obiettivo di prezzo) aprirebbe le porte a un’accelerazione verso il II obiettivo di prezzo in area 6,22 euro. La massima estensione rialzista si trova in area 7,22 euro (III obiettivo di prezzo). Ci sarebbe spazio, quindi, per un rialzo del 50%.

Sul mensile, invece, la proiezione rialzista è solo all’inizio. Una chiusura mensile superiore a 5,19 euro farebbe scattare una proiezione rialzista la cui massima estensione si trova in area 11,78 euro per un potenziale rialzo di oltre il 100%.

Time frame settimanale

Time frame mensile

