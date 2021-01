Come scritto in un precedente articolo, Net Insurance è stato l’unico titolo assicurativo positivo nel 2020 ed è pronto a esplodere al rialzo. Si giunge a questa conclusione sia guardando le indicazioni degli analisti e la valutazione sulla base dei multipli di mercato, che andando ad analizzare i grafici.

Secondo gli analisti il giudizio medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione dell 25% circa. Le cose vanno meglio nel caso in cui si consideri il PE per valutare Net Insurance. Il PE del titolo, infatti, è di poco superiore a 6, mentre quello medio del settore di riferimento è di superiore a 9. C’è, quindi, spazio per un apprezzamento di circa il 50%.

Un altro punto di forza molto interessante è la sua solidità finanziaria.

Il vero limite di questo titolo per chi vuole fare trading è il limitato volume degli scambi. Quotidianamente, infatti, viene scambiato un controvalore di circa 20.000 euro. Si comprende, quindi, come Net Insurance, nonostante una capitalizzazione di 80 milioni di euro, può andare incontro a un’elevata volatilità a causa degli scambi ridotti. Bisogna, quindi, approcciare il titolo con molto prudenza.

Net Insurance è stato l’unico titolo assicurativo positivo nel 2020 ed è pronto a esplodere al rialzo: cosa dice l’analisi grafica?

Net Insurance (MIL:NET) ha chiuso la seduta del 14 gennaio a quota 5,20 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Sia sul settimanale che sul giornaliero la tendenza in corso è rialzista, ma stenta a rompere le resistenze in area 5,19/5,22 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al percorso rialzista indicato in figura con una potenziale performance del 50%.

Il possibile guadagno diventa ancora più interessante nel caso in cui si guardi al time frame mensile. In questo caso una chiusura mensile superiore a 5,22 euro aprirebbe le porte a un possibile rialzo con massimo estensione rialzista in area 9,26 euro per un potenziale rialzo dell’80%.

Chiaramente l’incapacità di rompere l’area di resistenza indicata potrebbe provocare un brusco movimento ribassista anticipato da un segnale dello Swing Indicator ora saldamente rialzista.

Time frame settimanale

Time frame mensile