È capitato un sacco di volte che i collant delle ragazze, in particolare quelli più leggeri, si sono rotti o rovinati in modo molto semplice. Ciò che è immediato pensare è che una volta rovinati, siano inutilizzabili e quindi si preferisce gettarli via.

In realtà, nessuno si immagina che esistono due modi assolutamente unici per non gettare via e riutilizzare i vecchi collant. Infatti, sarebbe un vero e proprio peccato buttare i collant direttamente tra i rifiuti proprio perché si possono riutilizzare in modo intelligente e creativo.

Basta solo usare l’immaginazione come farebbero i bambini. Ci si riferisce al loro impiego per realizzare doni o decorazioni oppure ancora, all’impiego all’interno dell’ambiente domestico.

Come i collant possono diventare dei bellissimi bracciali o collane

Il primo modo è l’uso dei collant rotti per creare collane e bracciali. Usando i collant di filanca da bambini di qualsiasi colore, è possibile creare dei fantastici bracciali usando il metodo del cosiddetto filo magico.

Basterà tagliare via la punta del collant e ritagliare singolarmente delle fascette di circa un centimetro di larghezza.

In questo modo si creeranno dei cordoncini che poi sarà sufficiente annodare come più ci piace. Così facendo avremo pronti dei bracciali o delle collane colorate per essere indossati.

Para-spifferi originali e semplici da fare

L’altro metodo riguarda come usare i collant per combattere gli spifferi d’aria in casa. Li si può trasformare in para-spifferi senza che vi sia la necessità di ricorrere al cucito.

Si procede tagliando una delle gambe del collant e si rimuove la punta del piede oltre alla parte superiore. Per l’imbottitura si potranno riutilizzare le vecchie parti tagliate dello stesso collant e altre calze vecchie o materiali che siano morbidi.

Fatta l’imbottitura, sarà sufficiente annodare le estremità del collant rimaste aperte e il para-spifferi sarà finito. È incredibile quindi come è possibile riutilizzare oggetti o indumenti che pensavamo potessero essere destinati solo alla pattumiera.

Se però, alla base, c’è l’ingegno e la creatività, ogni cosa inutilizzata o potenzialmente inutilizzabile può nascondere un’utilità che non ci immaginiamo.

Per questo motivo nessuno si immagina che esistono due modi assolutamente unici per non gettare via e riutilizzare i vecchi collant.