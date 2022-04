Nessuno saprà resistere a queste morbidissime e succulente polpette al sugo da preparare in un baleno

Una delle ricette più amate in assoluto è sicuramente quella delle polpette al sugo. Onnipresente nei pranzi della domenica, è uno dei piatti più poveri della nostra cucina ma anche uno dei più gustosi. Solitamente, le polpette si preparano con la carne macinata, ma c’è chi ama aggiungerci anche la salsiccia per renderle ancora più saporite.

Quest’oggi, però, scopriremo una gustosissima variante di questo piatto, che non prevede l’utilizzo della carne, bensì del polpo. Semplici, morbide e golose, nessuno potrà resistere a queste polpette che sapranno sicuramente conquistare tutti fin dal primo assaggio.

Per realizzarle ci serviranno:

1 polpo;

500 g di pelati, o salsa di pomodoro;

150 g di frutta secca;

80 g di pancarré;

35 g di formaggio grattugiato;

2 uova;

alloro, prezzemolo, basilico;

olio EVO, sale, pepe;

aglio;

farina;

olio di semi di arachidi.

Per prima cosa, immergiamo il polpo all’interno di una pentola con acqua fredda, due foglie di alloro e del pepe in grani. Dopo circa 1 ora di cottura, spegniamo il fuoco e lasciamolo raffreddare, mantenendolo nella sua stessa acqua.

A questo punto, in un ampio tegame, iniziamo a preparare il nostro sugo di pomodoro. Versiamo un filo d’olio EVO, lasciamo leggermente soffriggere uno spicchio d’aglio e versiamo i pelati, o la salsa. Aggiungiamo un pizzico di sale, una foglia di basilico e cuociamo a fuoco moderato per 20 minuti, rimestando ogni tanto.

Nel frattempo, inseriamo il pancarrè all’interno di un mixer e frulliamolo. Successivamente, eliminiamo l’acqua in eccesso del nostro polpo, e priviamolo della pelle e delle ventose. Dopo di che, tagliamolo a pezzetti e frulliamolo all’interno del mixer.

Fatto ciò, in una ciotola uniamo il pane, il polpo ed il prezzemolo (tritati), il formaggio grattugiato, un uovo, sale, pepe ed amalgamiamo il tutto.

Con le mani, ora, ricaviamo delle polpette di medie dimensioni e ricopriamole interamente con la farina. Una volta finito, sbattiamo in un piatto un uovo, mentre in un altro tritiamo un mix di frutta secca. Per l’occasione potremmo utilizzare pistacchi, anacardi e mandorle.

Adesso passiamo le nostre polpette, prima nell’uovo, poi nella frutta secca ed iniziamo a scaldare l’olio di arachidi in un’ampia casseruola. Friggiamo le nostre polpette di polpo e, una volta pronte, tamponiamole su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Ora non ci resta che adagiare le nostre polpette in una pirofila, versare il sugo di pomodoro e servire aggiungendo una spolverata di prezzemolo. Veramente nessuno saprà resistere a queste buonissime polpette di polpo, ottime anche come secondo piatto della domenica.