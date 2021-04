Con l’arrivo della bella stagione ecco tornare le temute zanzare. Come fare per liberarsene? Qualche rimedio c’è, anzi più di uno. Ora vediamo come allestire proprio un terrazzo antizanzare. Forse nessuno sa come tutti questi rimedi incredibili ci libereranno per sempre dalle odiate zanzare. Le piante sono molto utili in questo caso e in particolare i gerani. Il loro profumo è insopportabile per le fastidiose zanzare.

Le piante che fanno girare a largo le zanzare

Le piante sono un repellente naturale. Un’altra pianta che manda in bestia le zanzare è la lavanda. Mentre per noi il suo profumo risulta gradevole per le zanzare è davvero sgradevole. Ma ancora un’altra pianta adatta è quella di catambra, il suo profumo è insopportabile per gli insetti.

Piantare la citronella

Si pianta in un vaso sul balcone, difficilmente le zanzare si azzarderanno ad entrare in casa. Anche le erbe aromatiche sono considerate idonee a questa funzione. Rosmarino, basilico e menta oltre che tornarci utili nella preparazione dei cibi sono molto economiche e questo non guasta. Attenzione ai ristagni d’acqua nei vasi, lì le zanzare trovano terreno fertile. Controlliamo sempre che siano asciutti.

Costruire un’ulteriore barriera con gli oli essenziali

Contro le zanzare i rimedi naturali da mettere in atto dentro casa possono essere gli oli essenziali. Profumano e non danneggiano la salute. I più efficaci sono alla menta, alla lavanda, citronella ed eucalipto. Le alternative sono anche le candele che contengono la stessa profumazione. Forse ancora nessuno sa come tutti questi rimedi incredibili ci libereranno per sempre dalle odiate zanzare. Ci permetteranno di avere lontano le zanzare e una casa profumata.

Rimedio naturale della nonna aceto e limone

Il limone e l’aceto hanno un odore davvero insopportabile per le bestioline che non si vuole entrino a fare punture sulle nostre braccia. In una tazza versiamo un po’ di aceto e spremiamo un limone e mettiamola vicino alle finestre. Questo ultimo passo li allontanerà definitivamente dalla nostra casa. Quindi con questi consigli l’estate e le finestre aperte non saranno un problema.