Svolgere attività fisica aiuta non solo a perdere peso, ma anche a mantenere un buono stato di salute. Infatti, lo sport, se svolto regolarmente aiuta a prevenire diverse patologie. Tra queste c’è il diabete di tipo 2, problemi di pressione arteriosa e malattie cardiovascolari. Questo ci fa capire quanto sia importante ritagliarsi del tempo per praticare sport e tenersi in movimento. Recenti studi però hanno dimostrato che se vogliamo bruciare più grassi dobbiamo comportarci in un determinato modo. Infatti, nessuno sa che se vogliamo dimagrire di più dobbiamo fare attività fisica solo dopo aver assunto questa bevanda: lo dice la scienza.

Lo studio

Lo dimostra un recente studio condotto da un team spagnolo presso l’Università di Granada e pubblicato sul Journal of the International Society of Sports Nutrition. Secondo questa ricerca, assumere della caffeina mezz’ora prima di svolgere attività fisica permette di bruciare più grassi. Lo studio ha coinvolto 15 uomini di età media di 32 anni. A queste persone è stato chiesto di eseguire diversi esercizi fisici per 4 volte ogni 7 giorni.

Alcuni soggetti appartenenti al campione dovevano assumere 3 milligrammi di caffeina, invece altri una bevanda “placebo” in determinati orari del giorno. Dai risultati è emerso che coloro che hanno assunto caffeina 30 minuti prima di svolgere attività aerobica hanno bruciato più grassi. Questo accade perché l’assunzione di caffeina aumenta l’ossidazione dei grassi durante l’esercizio fisico. Infine, emerge anche che la condizione migliore per l’ossidazione dei grassi è quella in cui si combina il consumo di caffeina e l’esercizio aerobico nel pomeriggio.

Attività aerobica, cos’è?

Nessuno sa che se vogliamo dimagrire di più dobbiamo fare attività fisica solo dopo aver assunto questa bevanda. Dopo aver spiegato perché la caffeina ci permette di dimagrire più in fretta, vediamo che cosa si intende per attività aerobica. Per attività aerobica si intende una serie di esercizi a bassa intensità, ma di lunga durata. Essa può portare numerosi benefici, sia al nostro organismo che alla nostra mente, se svolta nel modo giusto.

Ad esempio, permette di migliorare la funzionalità respiratoria ed anche quella cardiocircolatoria. Inoltre, può aiutare a regolare l’umore ed il metabolismo energetico, ma principalmente aiuta a guadagnare massa muscolare. Le attività aerobiche più efficaci e praticate sono la camminata, il nuoto, il ciclismo, il tapis roulant e la corsa. Sebbene questo dipenda da persona a persona, per vedere degli effetti sul fisico è necessario svolgere almeno 150 minuti alla settimana di questo tipo di attività.

