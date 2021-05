Adesso che torneremo finalmente a gustare il piacere di una pizza, seduti fuori in un locale, tornerà anche una consuetudine collegata. Quella di alzarci di notte e correre a bere un bicchiere d’acqua, colpiti da un attacco di sete degno del deserto. Potrebbe sì essere colpa di una farcitura un po’ troppo ricca, ma non solo. Nessuno sa che se ci alziamo di notte a bere dopo la pizza la colpa non è nostra ma di questo errore nell’impasto: una scarsa maturazione. Vediamo a cosa ci riferiamo, cercando di capire una volta per tutte questa problematica.

Ma quanto è importante la lievitazione

Dietro a quella che può sembrarci una semplice e gustosissima pizza, c’è però un processo di lavorazione che non ammette errori. Infatti, la cosiddetta “fase di maturazione” dell’impasto di una pizza è un passaggio fondamentale nel mezzo della lievitazione.

Cosa accade in questa fase? È il momento in cui gli enzimi della farina, incontrandosi con l’acqua scompongono glutine e amido. Perché questa operazione faccia diventare la nostra pizza più digeribile, gli esperti stimano che ci vogliano dalle 24 alle 48 ore. Per questo nessuno sa che se ci alziamo di notte a bere dopo la pizza la colpa non è nostra ma di questo errore nell’impasto. Una pizza degna di questo nome richiede infatti tutto il tempo di maturazione e lievitazione che merita.

È il sale a fare la differenza negli ingredienti

Visto il motivo principale per il quale potremmo alzarci a bere di notte dopo la pizza, attenzione ora alla nostra di responsabilità. Se la pizza è fatta a regola d’arte e poi noi la carichiamo all’inverosimile di ingredienti, il danno è fatto. Ma, a determinare, ovviamente l’eventuale sete notturna è il contenuto di sale. Non dimentichiamo che nel pomodoro, nell’impasto e nella mozzarella, c’è già una parte di sale. Difficilmente una vegetariana ci asseterà, pur piena sino all’orlo. Diverso è il discorso se carichiamo di salame, salumi, formaggi vari, olive e alimenti salati e pepati.

