Molte erbe aromatiche hanno poteri medicinali sfruttatissimi in erboristeria. Quella di cui parliamo oggi ne ha davvero moltissimi, che spaziano dall’effetto diuretica a quello antinfiammatorio, ma è anche ottima per combattere alitosi e nausea. Stiamo parlando della menta. La menta può essere preparata in modi diversi a seconda dell’uso che vogliamo farne. È frequente per esempio usarla come infuso per tisana. Ma la tisana alla menta non è solo qualcosa da bere, può essere sfruttata anche diversamente, con risultati miracolosi. Vediamo insieme come.

Nessuno sa che questa tisana digestiva è anche il miglior antidoto naturale contro le punture di zanzara

La menta è una pianta semplicissima da coltivare in casa. Basta un piccolo vasetto e si adatterà a svariati tipi di terreno e di clima. Le sue foglie sono ottime per condire una grande varietà di piatti, ma anche per la nostra salute. Gli effetti più noti sono quelli digestivi: la menta ha infatti il potere di stimolare l’attività gastrica. Ma quello che molti non sanno è che il mentolo ha grandi proprietà antinfiammatorie. Possiamo sfruttare questa qualità per debellare uno dei problemi più frequenti dell’estete: le punture di zanzara. Basta applicare la tisana alla menta sul rigonfiamento della puntura e non solo smetterà di prudere, ma si sgonfierà in poco tempo. Vediamo insieme come preparare questa tisana insetticida.

Ecco come prepararla

Prendiamo una manciata abbondante di foglie di menta fresca e mettiamole in un pentolino con circa mezzo litro d’acqua. Portiamo l’acqua a ebollizione e poi lasciamo raffreddare. Nessuno sa che questa tisana digestiva è anche il miglior antidoto naturale contro le punture di zanzara. Basta intingere un po’ d’ovatta nella tisana e applicarla sui pizzichi. Possiamo fermarla con un cerotto, per tenerla più a lungo sul pizzico, e in poco tempo la puntura smetterà di darci fastidio. Lo stesso effetto possiamo averli applicando direttamente le foglie di menta fresca sulla puntura.

