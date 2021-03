È ufficialmente arrivata la primavera, la stagione tanto attesa dopo le lunghe giornate fredde e nebbiose.

Bisogna riconoscere che il sole, le piante e i fiori che fioriscono ci accompagnano regalandoci proprio una bella sensazione.

Ovviamente questo comporta anche l’arrivo degli insetti, delle mosche e delle nostre nemiche vespe.

Si tende sempre a utilizzare prodotti chimici che risultano dannosi ma esistono anche numerose soluzioni naturali e alla portata di tutti.

Nessuno sa che basta questo prodotto di scarto per eliminare definitivamente le vespe e zanzare dai nostri giardini, la soluzione è davvero incredibile!

Una bevanda irresistibile

Noi italiani non possiamo a fare a meno del caffè, è un rito sacro che ci accompagna da mattina fino a sera.

In questo articolo vedremo che i suoi fondi possono essere riutilizzati in questo modo incredibile, saranno davvero di grande aiuto.

La procedura consiste nel mettere la polvere di caffè su dei piattini e posizionarli negli angoli fastidiosi ed insidiosi dove si concentrano questi animaletti.

In questo modo, sentendo il suo forte odore, le vespe e le zanzare si allontaneranno e andranno via.

Se vogliamo provare un’altra soluzione, possiamo semplicemente sistemare la polvere di caffè in un involucro realizzato con la carta stagnola.

Dando fuoco alla polvere, il caffè inizierà pian piano a bruciare, producendo un fumo dall’odore sempre molto intenso e quindi fastidioso per loro.

Un altro metodo è quello di inserire la polvere in contenitori come, per esempio, quelli di latta delle candeline.

Accendiamo e lasciamo bruciare il caffè come se fosse un incenso, sprigionerà il suo aroma e allontanerà i nostri “nemici”.

L’alleato ideale

Se abbiamo del tempo a disposizione, infine, possiamo provare a mescolare il caffè alla cera liquida a base di citronella.

Nel momento in cui la citronella inizierà a bruciare, l’aroma del caffè si disperderà nell’aria aiutandoci a tenere lontane questi insetti spesso fastidiosi.

Come avevamo detto nessuno sa che basta questo prodotto di scarto per eliminare definitivamente vespe e zanzare dai nostri giardini, siamo finalmente pronti per l’estate.