Noi di ProiezionidiBorsa amiamo le rivisitazioni dei grandi classici della cucina italiana. Qualche giorno fa abbiamo parlato di una ricetta per la pasta alle vongole con un ingrediente segreto. Oggi ci concentreremo sulle cozze e su un piatto sconosciuto ai più ma estremamente sfizioso. E nessuno resisterà a questa incredibile e poco conosciuta ricetta a base di cozze.

Gli ingredienti

“Fritta è buona anche una ciabatta” recita un vecchio detto popolare. E se lo è una calzatura figuriamoci una bontà dei nostri mari come le cozze.

Per preparare 6 porzioni di cozze fritte ci serviranno:

a) 2 chili di cozze fresche;

b) 2 uova;

c) pangrattato;

d) prezzemolo;

e) olio di semi per friggere;

f) farina;

g) sale e pepe.

Nessuno resisterà a questa incredibile e poco conosciuta ricetta a base di cozze: la preparazione

Iniziamo la nostra ricetta con la pulizia delle cozze. Laviamole bene in acqua corrente e mettiamole in due sacchetti con del sale grosso. Sfreghiamole per qualche minuto e poi passiamole di nuovo in acqua per eliminare le ultime impurità. É il metodo più semplice e veloce per pulirle.

A questo punto con un coltellino apriamo delicatamente le conchiglie e estraiamo i molluschi. Laviamo anche loro e una volta asciugati passiamoli nella farina.

Nel frattempo dovremo preparare un piatto in cui mischiare le uova, il pepe e il prezzemolo. Regoliamo con il sale e iniziamo a passare le cozze infarinate nel piatto. Non appena sono ricoperte completamente ripetiamo l’operazione con il pangrattato.

Prendiamo una padella abbastanza grande e iniziamo a scaldare l’olio per la frittura. Quando raggiunge la temperatura giusta procediamo unendo le cozze impanate poco per volta. Bastano tre o quattro minuti per ogni cozza.

Quando sono ben dorate tiriamole fuori dalla padella e lasciamole riposare su un foglio di carta assorbente. Toglieremo l’olio in eccesso. Ripetiamo l’operazione fino ad aver finito le cozze.

Serviamo ben calde e accompagniamo il piatto con un bel bicchiere di vino frizzante fresco. Le cozze fritte sono ottime come antipasto o come secondo piatto.