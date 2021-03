Per colpa delle nuove imposizioni contro la diffusione del Covid 19 ci ritroveremo a passare molto più tempo in casa. Perché allora non spendere qualche momento in più davanti alla televisione? Per venire incontro alle necessità dei nostri Lettori, vedremo oggi perché nessuno può perdersi queste strabilianti serie Tv in arrivo a marzo.

The Walking Dead

“The Walking Dead” è uno di quei capolavori capaci di travalicare un genere per riferirsi con successo al grande pubblico. Questa serie è basato sul fumetto creato da Robert Kirkman, e si svolge in un mondo immaginario piagato da un’epidemia di zombie.

Seguiremo così le vicende di Rick Grimes, uno sceriffo che si risveglia a seguito di un coma in una realtà ostile e che cercherà in ogni modo di proteggere la sua famiglia. Nel corso degli episodi inizieremo a scoprire le caratteristiche di un’umanità incapace di cambiare anche di fronte alla catastrofe. Questo mese sono attese le ultime puntate dell’undicesima stagione: quale migliore motivo per iniziare a guardarla?

Riverdale

Una piccola città, un omicidio, tantissimi segreti: già dalla prima stagione “Riverdale” ha tutte le caratteristiche per poter appassionare gli spettatori. Questo teen drama segue le vicende di quattro amici in una città che sembra perfetta, ma in realtà nasconde moltissimi e a volte disturbanti verità. Un telefilm che tutti quanti gli amanti del mistero non dovrebbero assolutamente perdersi.

Young Sheldon

L’ultima serie Tv che vogliamo presentare oggi farà sicuramente piacere agli amanti di “Big Bang Theory”. In “Young Sheldon” ci ritroveremo a seguire la vita dell’omonimo giovanissimo genio della fisica, alle prese con un ambiente decisamente inadatto alla sua personalità. Battute e comicità assicurate, soprattutto ora che una quarta stagione è in uscita.

Abbiamo così spiegato perché nessuno può perdersi queste strabilianti serie Tv in arrivo a marzo. Ora non resta altro che preparare i popcorn e godersi lo spettacolo!