La verza è tra le verdure più consumate durante i mesi invernali. Anche se durante la cottura emana un odore un po’ nauseante, essa ha un sapore molto delicato e piacevole.

Oltre ad avere numerose proprietà benefiche per la salute, la verza di appresta a svariate ricette.

Oggi vedremo come valorizzarle in questo secondo piatto, o contorno, veramente goloso e semplice da realizzare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Infatti, nessuno può davvero immaginare la bontà di queste calde e deliziose polpette di verza da fare al forno

Ingredienti necessari:

300 grammi di verza;

2 patate di medie dimensioni;

1 uovo;

1 tuorlo;

pangrattato quanto basta;

70 grammi di speck;

70 grammi di provola affumicata.

Procedimento

Per prima cosa puliamo la nostra verza eliminando la base dura. Dopo di che, togliamo le foglie più esterne e tagliamo anche l’attaccatura interna del dorso.

A questo punto tagliamola a pezzi abbastanza grossolani e facciamola bollire in acqua per circa un quarto d’ora. Una volta ammorbiditi, lasciamoli scolare e raffreddare all’interno di una ciotola.

Nel frattempo, laviamo le patate eliminando eventuali residui di sporco e lessiamole in abbondante acqua. Dopo circa 20 minuti, verifichiamo la cottura infilzando le patate con uno stuzzicadenti. Quando saranno morbide, togliamole dall’acqua e facciamole raffreddare per qualche minuto. In seguito, stacchiamo la buccia e schiacciamole con una forchetta per ricavare una purea.

Ora incorporiamo la purea con le verze e nuovamente con una forchetta schiacciamo anch’esse amalgamandole tra loro.

A questo punto, uniamo l’uovo, il tuorlo e lo speck e diamo una bella mescolata aggiungendo anche un cucchiaio e mezzo di pangrattato. Una volta ottenuto un impasto compatto, estraiamo dei pezzetti e con l’aiuto di un cucchiaio formiamo delle polpette. Al loro interno, possiamo anche aggiungere un cubetto di provola affumicata per renderle filanti e morbide. Ora non ci resta che immergerle nel pangrattato, aggiustandone ancora la forma.

Una volta finite queste operazioni, sistemiamo le polpette su una teglia foderata con carta forno irrorata con un filo di olio EVO. Inforniamo a 200 gradi per circa 15 minuti, azionando la modalità grill proprio negli ultimi 5.

Nessuno può davvero immaginare la bontà di queste calde e deliziose polpette di verza da fare al forno. Infatti, una volta servite, i commensali dovranno fare a gara per aggiudicarsene una.

Approfondimento

Calde e deliziose queste polpette di zucca da fare al forno che stanno spopolando per la loro bontà.