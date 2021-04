Le giornate piene di impegni e di appuntamenti lavorativi non sempre offrono la possibilità di dedicarsi a lungo alla preparazione del pasto per la famiglia. In questi casi può diventare utile avere a portata di mano una di quelle ricette che richiedono pochi ingredienti e tempi di preparazione ridotti. Degli esempi pratici li troviamo nell’articolo “Per fare un figurone con 3 semplicissimi antipasti veloci bastano 3 ingredienti che tutti hanno in casa”. Per chi invece ha tempo per una sola portata, la soluzione c’è ed è gustosissima. Nessuno potrà resistere al delizioso piatto unico facile e veloce per il pranzo o la cena che conquisterà tutta la famiglia. Stiamo parlando della pizza di tonno e ricotta da cuocere in padella. Una vera a propria prelibatezza pronta in una manciata di minuti.

Bastano pochissimi ingredienti per preparare la pizza ripiena con ricotta e tonno

La pizza ripiena di tonno e ricotta è una favolosa ricetta che si può preparare all’ultimo minuto senza neanche accendere il forno. Sì, perché è possibile eseguire la cottura direttamente in padella evitando inutili sprechi di energia ed un bel risparmio sulla bolletta. Per preparare la pizza salata di ricotta e tonno occorre procurarsi i seguenti ingredienti per quattro persone:

300 grammi di farina di tipo 0 o farina ai cereali;

200 ml di acqua a temperatura ambiente;

mezza bustina di lievito istantaneo;

60 grammi di scamorza;

200 grammi di ricotta ben sgocciolata;

1-2 scatolette di tonno in base ai gusti;

olio extra vergine di oliva, sale e pepe q.b.

Una volta recuperati tutti gli ingredienti, vediamo come preparare questa irresistibile ricetta.

Nessuno potrà resistere al delizioso piatto unico facile e veloce per il pranzo o la cena che conquisterà tutta la famiglia: come procedere alla preparazione?

La prima cosa da fare è sicuramente l’impasto per la sfoglia della pizza. Su di una spianatoia formare una montagnetta con la farina e il lievito e creare un foro al centro. Aggiungere un filo di olio e versare l’acqua mentre si comincia ad impastare. Continuare ad impastare fino a quando non sarà pronto il panetto. Chi utilizza una farina integrale o multicereali potrebbe aver bisogno di una maggiore quantità di acqua per l’impasto. In questo caso aggiungerne fino a quando non si otterrà una consistenza morbida e facile da lavorare. Avvolgere il panetto con un foglio di pellicola, riporlo in frigorifero e nel frattempo dedicarsi al ripieno.

In una ciotola versare la ricotta, il tonno e la scamorza precedentemente tagliata a cubetti. Chi ama i sapori decisi, può aggiungere anche una manciata di capperi per esaltare il gusto della pizza ripiena.

A questo punto, prendere il panetto dal frigo e dividerlo in due parti. Stendere la pasta sulla spianatoia di modo da formare due dischi. Posizionare un disco di sfoglia nella padella unta con un filo di olio facendo in modo che i bordi fuoriescano. Spalmare il ripieno su tutta la superficie e richiudere accuratamente con l’altro disco di sfoglia. Cuocere a fiamma media 7-8 minuti per lato. Nessuno potrà resistere al delizioso piatto unico facile e veloce per il pranzo o la cena che conquisterà tutta la famiglia.

