Chi è alla ricerca di un piatto dal gusto rinfrescante e abbastanza semplice da cucinare deve assolutamente provare questa ricetta. Stiamo parlando di teneri bocconcini di salmone al sesamo e zucchine in vaso cottura. Certamente, nessuno potrà resistere a questo fresco secondo piatto gustosissimo e veloce da preparare. Il gusto delicato del salmone, abbinato al giusto tocco croccante del sesamo e al sapore dolce delle zucchine, saprà conquistare praticamente chiunque.

Vediamo gli ingredienti e il procedimento per la loro preparazione.

Due tranci di salmone da circa 125 grammi ciascuno;

circa 450 grammi di zucchine;

semi di sesamo q.b;

olio extra vergine d’oliva q.b;

sale q.b;

qualche foglia di basilico.

Preparare questi bocconcini è davvero semplice e occorrerà solo il giusto contenitore per la cottura. Suggeriamo di usare un vasetto in vetro da circa mezzo litro e dotato di guarnizione abbastanza sottile. Ne occorrerà uno per ogni trancio da cuocere separatamente. Iniziare lavando bene le zucchine sotto l’acqua e privandole dell’estremità iniziale e finale. Affettarle e condirle con un pizzico di sale e lasciarle riposare per circa una mezz’oretta. Trascorso questo tempo, bisognerà strizzarle per eliminare quanta più acqua possibile. Salarle prima agevola di molto questa operazione, perché porta le zucchine a rilasciare naturalmente i liquidi contenuti all’interno. Sistemare le zucchine nel vasetto insieme a qualche foglia di basilico.

Come terminare il piatto cuocendolo in microonde

A questo punto, impostare il microonde a circa 750 watt e far cuocere le zucchine nel vasetto aperto per 3 o 4 minuti al massimo. Nel frattempo, tagliare i tranci di salmone in pezzi grossolani e spennellarli con l’olio extravergine di oliva. Bisognerà, quindi, impanare i bocconcini con i semi di sesamo, esattamente come accade per le cotolette.

Adagiare anche i bocconcini nel vasetto dove sono le zucchine e chiudere ermeticamente il contenitore. Cuocere per 6 minuti circa sempre a 750 watt in microonde. Trascorso questo tempo, occorrerà attendere altri 20 minuti di riposo con i vasetti ancora chiusi. Questo formerà il sottovuoto e il cibo terminerà la sua cottura.

Precauzioni necessarie nella cottura in vasetto

Non bisogna mai forzare l’apertura, perché può essere rischioso. Per aprire il contenitore, basterà sganciarlo e riposizionarlo in microonde per circa 3 minuti. La pressione interna consentirà al tappo di aprirsi naturalmente.

