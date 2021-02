Arriva dal Giappone il metodo del riordino che spopola nel mondo lavoro, il metodo delle 5 S.

Una semplice procedura utilizzata inizialmente dalle aziende per rendere più proficui i risultati dei dipendenti, attraverso spazi lavorativi ben ordinati e puliti.

Il concetto di base è quello di migliorare la postazione di lavoro, che sia da casa o dall’ufficio. L’intento è quello di creare ordine e mantenere gli spazi ben organizzati per migliorare la produttività. Fare in modo che la mente sia libera di creare ed innovare.

Nessuno potrà resistere a questo fantastico metodo che velocizza il lavoro. La tecnica risulta semplice nell’applicazione, la parte difficile è la costanza.

Seiri- classificazione

La prima S è quella fondamentale, che implica la classificazione degli oggetti in necessari e non necessari. Selezionare ed eliminare qualsiasi cosa non serva per lo svolgimento del lavoro. In maniera da ridurre le interferenze ed essere più produttivi.

Seiton – ordine

La seconda S indica il riordinare in modo efficiente gli oggetti, le attrezzature, gli strumenti per svolgere bene il lavoro. Dedicare degli spazi appositi agli oggetti e suddividerli in quelli che si usano con maggiore e minore frequenza.

Seiso- pulizia

Una volta che gli spazi sono ben classificati e ordinati, il passo successivo è la pulizia. La pulizia migliora l’umore e la qualità del lavoro.

Seiketsu – standardizzazione

Lo scopo della standardizzazione è quello di automatizzare le fasi precedenti, al fine di renderle un’abitudine quotidiana affinché la pulizia e il riordino possano avvenire in maniera sempre più veloce.

Shitsuke- disciplina

L’ultima S del metodo rappresenta la disciplina. È la capacità di applicare e mantenere il metodo nel tempo. Dunque la 5 S è la più fondamentale di tutte perché indica la continuità nel tempo del metodo applicato.

Nessuno potrà resistere a questo fantastico metodo che velocizza il lavoro. Sarà piacevole scoprire che questo metodo è ottimo anche per riordinare casa, per mantenere gli spazi domestici sempre impeccabili e renderli sempre più facili da pulire.

Approfondimento

10 trucchetti furbi per avere la casa in ordine