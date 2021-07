Un piatto sfizioso, amatissimo e decisamente più leggero della versione tradizionale. Queste polpette di melanzane sono consigliatissime perché si preparano in pochi minuti e faranno impazzire tutti in un sol boccone.

Ricchi di colore e di gusto questi piccoli bocconcini di bontà regaleranno molte soddisfazioni e sarà difficile per amici e parenti non chiedere il bis.

Per chi ama le melanzane ecco una parmigiana, cremosa e facilissima che non prevede frittura e sta spopolando.

Attenzione anche a non avere mai più melanzane secche e senza sapore con questi velocissimi segreti degli chef, consigliatissimi!

Quanti errori banali commettiamo con le melanzane? Ecco quelli da non fare più.

Ed ora, vediamo perché nessuno potrà resistere a queste polpette di melanzane facili, gustosissime e che non prevedono frittura.

Ingredienti per 4 persone

a) 500 g di melanzane pulite;

b) 2 fette di pan bauletto;

c) 2 cucchiai di pan grattato;

d) 3 cucchiai di grana;

e) 1 uovo;

f) 30 g di scamorza affumicata;

g) sale e basilico fresco q.b.

Per la salsa

a) 300 ml di salsa di pomodoro;

b) 1 cucchiaio di olio;

c) sale q.b.

Nessuno potrà resistere a queste polpette di melanzane facili, gustosissime e che non prevedono frittura. Procedimento

Prima di tutto lavate le melanzane e tagliatele a pezzettoni. Dopo, riporle in un cestello per il bagnomaria, coprire con il coperchio e far cuocere per 15 minuti. Una volta cotte, scolare e asciugare con un foglio di carta assorbente.

Poi, inserire le melanzane in una ciotola e aggiungere la mollica di pan bauletto sbriciolata, poi l’uovo, il grana, il basilico spezzettato e un pizzico di sale. Mescolare con cura per far amalgamare tutti gli ingredienti. Tagliare la scamorza a pezzetti. Formare con le mani tante piccole polpette di impasto e inserire all’interno qualche pezzetto di scamorza.

Infine, passare le polpette nel pan grattato e lasciare da parte.

A questo punto, preparare il sugo di pomodoro. In una padella versare la salsa di pomodoro e condire con olio, basilico e un pizzico di sale. Far cuocere per 10 minuti.

Successivamente, aggiungere le polpette e far cuocere a fiamma bassa per circa 6 minuti. Poi, girare più volte le polpette per una cottura uniforme. Infine, se il sugo risulta troppo denso, aggiungere poca acqua.

Ed ecco che in pochi minuti nessuno potrà resistere a queste polpette di melanzane facili, gustosissime e che non prevedono frittura.