Il sapore ed il colore della fragole fa spesso affiorare alla mente ricordi piacevoli. La facilità con cui si coltivano offre l’occasione per piantarle nel proprio giardino o sul balcone e veder crescere i succulenti frutti rossi. Alcune varianti sono talmente buone che basta il semplice pensiero a far venire l’acquolina in bocca. Un esempio di prelibatezza è proprio la fragola Framberry. Nessuno potrà resistere a questa varietà di fragole succose che si possono coltivare anche in vaso per avere frutta sempre fresca. Vediamo quali caratteristiche possiedono e come tenerle sul davanzale di casa.

Ecco i succulenti frutti rossi che sono un incrocio tra i lamponi e la fragole

Avere piante e giardini da curare, può essere un'attività davvero rilassante e gratificante, oltre che benefica.

La fragola Framberry è una piccola delizia che potrebbe fare al caso di chi vuole cimentarsi in nuove colture. Esse sono ottime da gustare appena raccolte o da utilizzare come base per marmellate, confetture o torte a base di frutta. La Framberry è un vero e proprio ibrido tra una fragola ed un lampone. I suoi frutti particolarmente succosi, dal colore rosso intenso e brillante, si presentano tondi e con piccole fossette. Inoltre, son ricchi di vitamina C, utile a rinforzare il sistema immunitario. Queste fragole contengono tanti altri nutrienti che le rendono anche ottime per una alimentazione sana e varia.

Generalmente, la fragole Framberry si piantano in primavera ed i frutti diventano ben maturi in estate. Infatti questo periodo dell’anno rappresenta il momento ideale per sistemare le piantine nel proprio orticello.

Come avere piante ricche di frutti

Le deliziose fragole Framberry si possono coltivare nell’orto di casa oppure in vaso e richiedono davvero poche cure. Crescono molto rapidamente producendo succosi frutti in abbondanza. Il terreno che prediligono è ben ricco di sostanze organiche. Per quanto riguarda l’esposizione, è preferibile tenerle a mezza ombra e irrigarle con maggiore frequenza in giornate più calde. Attenzione ad evitare di bagnare le foglie o i frutti durante l’irrigazione per non rovinarle. Meglio sarebbe bagnare direttamente il terreno. In questa maniera si potrà avere un resa ottimale del prodotto. Curandole in tale maniera nessuno potrà resistere a questa varietà di fragole succose che si possono coltivare anche in vaso per avere frutta sempre fresca.

