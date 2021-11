Bella da vedere e buona da mangiare, questa focaccia della nonna farà letteralmente girare la testa. Croccante fuori, soffice dentro e alta al punto giusto.

Una sfiziosa preparazione da servire per pranzo o per cena. Insomma, una ricetta da non perdere!

Con i primi freddi dell’autunno, poi, aumenta anche il desiderio di sperimentare tra i fornelli ricette pratiche e veloci, ma anche ricche di gusto.

Per realizzare una focaccia perfetta non serve essere grandi chef. Bastano poche e semplici regole e qualche piccolo segreto di cucina. Ad esempio, ecco gli stratagemmi più indicati per avere sempre delle focacce morbide e alte.

Per chi vuole osare ma con stile potrebbe stupire amici e parenti con questa spettacolare focaccia all’uva pronta in pochi minuti.

Di sicuro, nessuno potrà resistere a questa morbidissima focaccia della nonna perché è alta e gustosa e si prepara facilmente. Di seguito tutto l’occorrente per un impasto pronto in 5 minuti.

Ingredienti per 8 persone:

600 g di farina ( da dividere in 500 g di farina di tipo 0 e 100 g di farina Manitoba);

1 patata cruda di media grandezza;

4 g di lievito di birra secco o metà cubetto di lievito fresco;

1 cucchiaino di zucchero;

15 g di sale;

450 g di acqua;

2 cucchiai di olio di oliva.

Ingredienti per farcire

500 g di pomodori datterino;

olio extra vergine di oliva, origano e sale q.b.

Procedimento

Innanzitutto prendere la patata, lavarla bene e sbucciarla. Poi, grattugiarla (da cruda) in modo da creare una purea. Poi, inserirla in una ciotola e mescolarla con l’olio. Aggiungere la farina setacciata, poi il lievito. Mescolare e unire anche lo zucchero, l’acqua e il sale. Amalgamare gli ingredienti con un cucchiaio in legno, oppure con la planetaria.

Una volta ottenuto un impasto morbido e liscio, trasferirlo in una ciotola leggermente unta d’olio e coprire con la pellicola trasparente. A questo punto, far lievitare in forno, solamente con la luce accesa, per circa 2 ore.

Successivamente, prendere 2 teglie, possibilmente da 24 cm e olearle leggermente. Dividere l’impasto in 2 parti uguali e versarlo nelle rispettive teglie.

A questo punto, con i polpastrelli stendere meglio la pasta. Tagliare i pomodorini a metà e schiacciarli direttamente nell’impasto. Poi, condire con sale, olio e origano. Oppure condire con una miscela fatta da un po’ d’acqua e olio e cospargere una manciata di sale grosso e rosmarino.

Far lievitare, sempre in forno, per mezz’ora. Infine, far cuocere con forno statico alla temperatura di 240° per 15 minuti. Alternare la posizione delle teglie e proseguire la cottura per altri 10 minuti.

