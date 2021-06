Cosa c’è di meglio di una grigliata con gli amici nelle serate estive. Si compra un po’ di carne o un po’ di pesce. Una buona bottiglia di vino e siamo pronti a goderci una serata in compagnia nel nostro giardino. Ma alcune volte, anche se compriamo prodotti di qualità, ci sembra che manchi qualcosa. Come se la nostra carne sia un po’ secca e poco saporita. Ecco la soluzione che stravolgerà le nostre grigliate. Una salsa gustosa e fresca!

Basta poco per insaporire e rendere originale il nostro piatto

Un prodotto non deve essere solo di qualità per essere saporito. Ci sono alcuni piatti che hanno bisogno di uno sprint in più per non risultare noiosi. Quando si griglia sul barbecue si rischia di ricadere nella banalità. Dimenticandoci di marinare carne o pesce. O pensare di accompagnarli con una salsa.

Nessuno potrà resistere a questa incredibile maionese artigianale perfetta per le nostre grigliate

Una gustosa maionese semplice da preparare che esalterà il sapore dei nostri piatti. È perfetta per le grigliate, ma si può usare anche spalmata su cracker o pane. Provare per credere. Ci serviranno:

20 ml di olio di semi;

3 rametti di rosmarino fresco;

1 uovo;

succo di limone;

aceto;

sale q.b.

Prima prepariamo il nostro olio aromatizzato. In un pentolino mettiamo i 20 ml di olio di semi e i rametti di rosmarino. Tagliamoli a metà giusto per farli entrare nel pentolino. Mettiamo a scaldare sul fornello a fiamma bassa. Appena inizierà a bollire, spegniamo il fornello e lasciamo raffreddare. Travasiamo il nostro olio in una caraffa, usando un colino. Ed ecco l’olio aromatizzato.

Procediamo come una maionese classica

Uniamo l’uovo, un pizzico di sale, un cucchiaio di aceto e uno di succo di limone. Il tutto nel bicchiere del frullatore ad immersione. Aggiungiamo l’olio aromatizzato e frulliamo. Lentamente per evitare che la maionese impazzisca. Ed ecco qua!

È per questo che nessuno potrà resistere a questa incredibile maionese artigianale perfetta per le nostre grigliate. Che si tratti di carne o di pesce, basterà portarla in tavola come salsa di accompagnamento. E l’esplosione di gusto è assicurata.

