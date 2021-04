Dare al proprio corpo tutte le attenzioni e le cure di cui ha bisogno è fondamentale. Quando queste però sono il frutto di prodotti naturali realizzati personalmente a casa la soddisfazione è ancora più grande. Nessuno potrà pentirsi di aver strofinato sul corpo queste barrette di cioccolato che la Redazione di Beauty mostra come preparare. Solo 5 semplici ingredienti sono ciò che basta per ottenere questo magnifico effetto sulla pelle.

Ingredienti necessari

Occorreranno 100 grammi di olio di cocco, 100 di burro di cacao e la stessa quantità di cera d’api. Bisognerà far sciogliere questi 3 ingredienti a bagnomaria direttamente sul fuoco. Una volta sciolti e amalgamati tutti gli ingredienti è il momento di eliminarli dal fuoco e lasciarli intiepidire per alcuni minuti.

Appena raffreddati, suggeriamo d’inserire circa 10 grammi di cacao in polvere e 5 grammi di cannella. Bisognerà mescolarli fino a completo assorbimento e far scomparire ogni grumo. Il composto deve risultare perfettamente liscio e omogeneo.

Confezionamento

È certo che nessuno potrà pentirsi di aver strofinato sul corpo queste barrette di cioccolato semplicissime da preparare. Questo è infatti il momento di lasciare libera la fantasia. È possibile usare stampini di ogni forma: a cuore, piccoli quadrati o persino stampini nella comune forma delle barrette in cioccolato.

Questa lozione è perfetta da confezionare e regalare ad amici e conoscenti. Riempire gli stampini e attendere la loro solidificazione. Basteranno all’incirca un intero giorno e un’intera notte. Tutte le componenti oleose rapprenderanno e una volta strofinate sul corpo ritorneranno allo stato liquido. Si tratta di elementi assai nutrienti per il corpo e di coccole di bellezza semplicissime da applicare.

Applicazione

Queste barrette al cioccolato sono perfette da applicare specialmente su gambe e mani. Hanno un profondo potere idratante. Non bisogna temere perché la poca quantità di cacao non lascerà la pelle macchiata. In alternativa è comunque possibile utilizzare il cioccolato bianco.

Non hanno bisogno di risciacquo e la pelle assimilerà velocemente la lozione. Bisognerà solo attendere il loro assorbimento in circa 3 o 4 minuti al massimo prima d’indossare qualunque abito.

Consigliamo d’inserirle in comodi sacchetti trasparenti e chiuderle con dello spago e un piccolo fiorellino fresco per regalare agli amici una coccola di bellezza innovativa.

E per sapere come realizzare a casa una crema viso contro macchie scure e imperfezioni della pelle consigliamo la lettura di questo altro articolo.