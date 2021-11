Buoni, morbidi e molto facili, questi gnocchi sono un vero asso nella manica per chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare ad un piatto eccezionale.

Da dimenticare le interminabili ore passate a preparare gli gnocchi fatti in casa. Con questa ricetta basteranno 15 minuti per realizzare una prelibatezza leggera e appetitosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Di gnocchi speciali ne avevamo già parlato qualche tempo fa. Per stupire amici e parenti con una ricetta facile e veloce ma che nessuno si aspetta, ecco la ricetta di gnocchi perfetta.

Un clamoroso effetto sorpresa non mancherà neanche con gli gnocchi che prepareremo questa sera. Difatti, nessuno potrà credere che basta 1 solo ingrediente che tutti abbiamo già per questi gnocchi morbidi davvero appetitosi

Sembra strano, eppure per la ricetta servirà 1 solo ingrediente, che molto probabilmente abbiamo già in casa: la farina. Questo alimento insieme all’acqua si trasformerà in una vera bontà pronta in pochi minuti.

Nessuno potrà credere che basta 1 solo ingrediente che tutti abbiamo già per questi gnocchi morbidi davvero appetitosi

Stiamo parlando degli gnocchi all’acqua. Decisamente fantastici da servire per il prossimo pranzo domenicale.

Per realizzare un primo piatto perfetto servirà ricordare solo 2 regole: utilizzare le stesse quantità di acqua e di farina e lavorare l’impasto solo quando è caldo.

Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti per 2 persone

200 ml di acqua;

200 g di farina tipo 00.

Procedimento

Il procedimento è facilissimo. Prendere una pentola abbastanza grande e far bollire l’acqua. Poi, versare tutta la farina in una volta sola e mescolare con l’aiuto di un cucchiaio di legno. Far cuocere, sempre mescolando, per almeno 5 minuti. Successivamente, trasferire l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato. Far intiepidire per qualche minuto l’impasto coperto da uno strofinaccio pulito.

A questo punto, dividere l’impasto in parti uguali e provvedere alla realizzazione degli gnocchi. Prima formando dei piccoli salsicciotti di pasta e poi tagliandoli per creare gli gnocchi veri e propri.

Infine, far cuocere gli gnocchi in acqua salata fino a quando non salgono a galla. A questo punto scolare e condire a piacimento.

Gli gnocchi si possono condire con il sugo che si preferisce.

Chi sceglie il classico sugo al pomodoro dovrebbe conoscere questi trucchetti geniali per eliminare l’acidità del pomodoro in poche mosse.

Gli gnocchi all’acqua si possono conservare freschi fino a due giorni in frigorifero. Si possono anche congelare da crudi.

Approfondimento