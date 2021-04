Nella discussione come congelare i cibi non si sa ancora bene tutto. Molti si chiedono se possono congelare questo o quello non avendo a propria disposizione notizie precise. Andiamo a vedere come si fa.

Come fare

Congelare gli alimenti è un procedimento che più o meno utilizzano tutti. Ma lo si fa al meglio? Qualche dubbio su cosa e come congelare viene se non si sa con precisione quali regole seguire. Infatti, nessuno poteva immaginare che uno squisito dolce fatto in casa con questo geniale trucco si potesse avere a tavola tutte le domeniche.

Quasi tutto si può congelare

Si può dire che praticamente quasi tutti gli alimenti si possono congelare. Dai singoli ingredienti, a piatti già cotti e belli da tirare fuori al momento giusto. Ci sono però alcune categorie di cibi che è preferibile non mettere nel freezer. Perché il profumo e la consistenza potrebbe perdersi.

La verdura e la frutta sono alimenti che si preferisce non congelare. Diverso è invece se la verdura o la frutta sono stati precedentemente cotti.

In questo caso è un ottimo sistema per avere sempre a disposizione la verdura che fa tanto bene alla salute.

Un gustoso dolce la domenica

Un dolce sulla tavola la domenica è una cosa gradita. Il problema è che tra le pulizie che si rimandano a fine settimana e tutti gli impegni nei giorni feriali non si ha mai tempo. La domenica è anche un giorno di riposo. Per fare passeggiate, per appassionarsi ad un film o soltanto per coltivare un interesse. Allora per avere il dolce la domenica si deve ricorrere all’acquisto costoso del dolce in pasticceria.

Nessuno poteva immaginare che uno squisito dolce fatto in casa con questo geniale trucco si potesse avere a tavola tutte le domeniche

Si può ovviare a tutto questo se in settimana a tempo perso si è riusciti a preparare una bella torta fatta in casa. La torta che rientra proprio nei nostri gusti. Una bella torta della nonna con nocciole o con pinoli. Una volta preparata la torta e fatta cuocere, si può congelare. Questo il trucco per avere un dolce sulla tavola la domenica. Ovviamente si parla di dolci secchi fatti in casa. Questo perché se sono carichi di crema e liquore come in pasticceria, la crema perde un po’ di gusto. Erroneamente si pensa che scongelare un prodotto non lo rende fresco ma è un errore. Il congelamento ferma un processo e alla fine del congelamento lo si ritrova buono come appena fatto.

Il dolce ha un valore simbolico per questo quando si mangia insieme si desidera che sia sulla nostra tavola. Un consiglio è quello di provare e far felici tutti con questa incredibile sorpresa.