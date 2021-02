Solitamente nelle pulizie di casa seguiamo una specifica routine che noi stessi creiamo. Difatti effettuando gli stessi gesti e le stesse operazioni quotidianamente, risulta normale ad un certo punto agire in maniera automatica. Se da una parte questo ci serve a non sprecare energie e a poter fare più cose insieme, dall’altra rischiamo di dimenticarci di parti dell’abitazione che, non essendo parte della nostra routine, non verranno mai pulite. Facciamo un esempio pratico. Infatti nessuno pensa mai a questo oggetto per pulire le macchie dietro ai termosifoni

Polvere e muffa

La maggior parte di noi infatti è abituata a rimuovere lo sporco superficiale, ovvero quello che notiamo e che ci infastidisce. I più attenti invece sanno che il fatto che polvere e altri agenti non siano visibili non voglia dire che non siano presenti. Un esempio lampante di ciò è dato dallo spazio che divide il muro e l’attacco dei termosifoni a muro. Dietro di questi infatti si nasconde un mondo di sporcizia, fatto a volte di muffa, polvere e macchie. In questo articolo vogliamo svelare un metodo alquanto inusuale ma efficace, per sbarazzarci di tutte queste componenti. Infatti nessuno pensa mai a questo oggetto per pulire le macchie dietro ai termosifoni

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

La gomma da cancellare

Potrà sembrare assurdo, ma sembra che effettivamente la gomma da cancellare possa tornarci utile in questa particolare situazione. Vediamo perché. Dunque come abbiamo detto dietro al termosifone si annidano diversi agenti, tra cui polvere e muffe. Con il fatto che raramente riusciamo a ricordarci di eliminare queste componenti, la sporcizia che viene a crearsi diventa sempre più sostanziosa. Se ne accumula infatti talmente tanta che col passare dei giorni, o dei mesi addirittura, il muro ne risente a tal punto da mostrare macchie nere come la pece.

Ecco che per sbarazzarsi di quest’ultime, possiamo servirci di una normalissima gomma da cancellare. Proviamo infatti a strofinare questo oggetto sulle macchie e aspettiamo di rimanere sorpresi dal risultato. Effettivamente così come elimina matite e alcuni tipi di inchiostro, la gomma sarà in grado di cancellare via anche lo sporco che provoca quelle fastidiose macchie dietro i termosifoni. In questo modo rimedieremo ad un grande accumulo di sporcizia, sempre ricordandoci di fare attenzione in futuro affinché non si ricrei.