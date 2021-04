Se pensiamo alle fragole pensiamo subito a due cose. La prima è naturalmente la primavera, la bella stagione che ritorna dopo settimane di freddo, pioggia e raffreddori. L’altra è il loro gusto che piace a tutti, anche ai bambini.

Infatti, sembra che le fragole siano uno di quei pochi frutti che le famiglie di tutta Italia riescono a far mangiare anche ai bambini più piccoli. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene e in un articolo passato abbiamo parlato di un errore comune. Infatti, le puliamo molto male, e dovremmo imparare questa tecnica rivoluzionaria

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Inoltre, pensiamo a macedonie, a dolci e a prodotti di piccola pasticceria. Pensiamo, insomma, alle fragole come a un ingrediente o a un frutto da consumare. Ci dimentichiamo, però, di un aspetto fondamentale che potrebbe portarci tantissimo benessere in più. Infatti, nessuno pensa mai a questa cosa eccezionale e gustosissima da ricavare dalle fragole.

I semi

Ogni fragola contiene moltissimi semi che potremmo usare per piantare una nuova piccola piantina di fragole. Se siamo bravi e abbiamo un po’ di pazienza, non dovremo mai più andare al supermercato, o al mercato, a comprarne di nuove. Vediamo, quindi, insieme due modi per estrarre i semi.

Frullare le fragole

Questa è senza ombra di dubbio la procedura più semplice e veloce da adottare. In soldoni, prendiamo 4 o 5 fragole e le frulliamo le nostro frullatore.

Bastano quindici o venti secondi: vedremo sulla superficie della polpa frullata alcuni semi.

Questi, però, saranno probabilmente inutilizzabili perché rotti o comunque danneggiati. Con l’aiuto di un colino andiamo a prendere, invece, i semi rimasti sotto.

Essiccare le fragole

Questo è sicuramente un procedimento più sofisticato. In poche parole, dobbiamo ricavare tante piccole strisce e metterle al sole o al forno.

Una volta che vediamo le fragole essiccarsi, toglieremo con molta cautela i semi, magari con l’aiuto di un coltellino svizzero. Infatti, nessuno pensa mai a questa cosa eccezionale e gustosissima da ricavare dalle fragole.