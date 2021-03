I capelli lunghi sono il vanto e il cruccio di tantissime persone. Avere i capelli lunghi significa dover avere molta pazienza e tante accortezze in più rispetto a un taglio corto. Una delle fasi più delicate è senza dubbio l’asciugatura, anche se nessuno pensa mai a fare questo per asciugare i capelli più velocemente. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende, infatti, dare qualche consiglio in questo articolo su come asciugare più velocemente i capelli.

Pettinare i capelli sotto la doccia

Non molti lo fanno, ma pettinare i capelli sotto la doccia serve a scrollare via una buona quantità iniziale d’acqua; di conseguenza, serve ad asciugare i capelli molto più velocemente. Consigliamo di usare un pettine con denti larghi, in modo da districare i capelli con maggiore semplicità ed eliminare tutta la quantità d’acqua in eccesso.

Utilizzare teli in microfibra

Nessuno pensa mai a fare questo per asciugare i capelli più velocemente. Il telo in microfibra, ad esempio, riesce ad assorbire molta più acqua di un comune telo in cotone o lino. È infatti per lo stesso motivo che accappatoi e teli in microfibra impiegano più tempo ad asciugare al sole, rispetto ai comuni tessuti. Questo rappresenta però un grande vantaggio per l’asciugatura dei capelli.

Utilizzare un balsamo senza risciacquo

Il balsamo svolge diverse funzioni, tra cui quella di rendere il capello abbastanza impermeabile all’acqua. Consigliamo di utilizzare un balsamo senza risciacquo, che velocizzerà di molto sia la fase del lavaggio che quella dell’asciugatura.

In realtà, esistono anche specifici prodotti per capelli, come creme o trattamenti da effettuare prima dell’asciugatura, che servono proprio a velocizzarla. In questi casi, presenteranno un’apposita dicitura sulla loro etichetta, che indica questa specifica funzione.

Attenzione al luogo di asciugatura

Non molti lo considerano, ma asciugare i capelli in bagno dopo la doccia è scontato ma altrettanto d’ostacolo ad un’asciugatura rapida dei capelli. Bisogna sempre cambiare stanza per asciugare i capelli, per evitare che il vapore acqueo formatosi durante la doccia possa rendere i capelli più umidi. Cambiando locale, è possibile guadagnare almeno 10 minuti di asciugatura.

Apposite spazzole

Esistono apposite spazzole, ideate proprio per velocizzare il processo di asciugatura. Tra queste, quelle in microfibra che, oltre a non ostacolare l’aria del phon, trattengono acqua e umidità al loro interno. Il principio è infatti lo stesso di quello prima descritto per i teli.