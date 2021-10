Quando pensiamo alle piante da cucina, rosmarino, prezzemolo e basilico sono solitamente le più gettonate. Eppure, se abbiamo voglia e spazio, sono tante le qualità aromatiche che potremmo inserire nel nostro orto. Per esempio, nessuno pensa mai a coltivare questa pianta che potrebbe farci anche guadagnare dei soldi. Siamo soliti trovarla comodamente pronta al supermercato per i nostri usi culinari. Eppure, con la dovuta cura, potrebbe davvero rappresentare una bella sorpresa tra le colture di casa.

La coltivazione dello zafferano per arrotondare il budget di casa

Coltivare lo zafferano non è più solo un hobby ma per molte persone anche un vero e proprio business. Consideriamo che lo zafferano italiano costa mediamente sui 25 euro al grammo. Più economico quello che importiamo dall’estero, soprattutto dal Medio Oriente. In questo caso il prezzo scende attorno ai 7 euro al grammo. Ma con qualità decisamente inferiore. Sostanzialmente esisterebbero 2 modi per guadagnare con lo zafferano:

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

vendere la spezia vera e propria;

ma anche i bulbi.

Anticipiamo la domanda di molti nostri Lettori dicendo che lo zafferano ha dei processi di raccolta molto lunghi e complicati. Quindi i costi di manodopera potrebbero lievitare in maniera consistente.

Nessuno pensa mai a coltivare questa pianta che potrebbe farci anche guadagnare dei soldi

Secondo quanto riportato dagli esperti, lo zafferano qualitativamente migliore del Mondo sarebbe proprio quello italiano. Segnaliamo in particolare quello di Navelli, bellissimo borgo antico in provincia de l’Aquila. Talmente pregiato che nel proprio settore verrebbe definito “oro rosso”.

Sul web sono presenti molti video tutorial che mostrano i vantaggi della coltivazione dello zafferano. Ricordiamo che se vogliamo farlo come business, ci serviranno però almeno 1.000 m quadri di terreno. Per ottenerne infatti 1 kg servono centinaia di migliaia di piante. L’investimento iniziale è sicuramente importante, ma come spiegano gli stessi coltivatori, può davvero valere la pena.

Attenzione alle pratiche burocratiche

Pensare di iniziare la coltivazione dello zafferano come business, significa anche pensare alle pratiche e alle spese burocratiche. Dovremo aprire una partita IVA come azienda agricola, facendoci seguire da un commercialista. Magari aderendo direttamente alle associazioni di categoria come possono essere Coldiretti e Cia. Uno dei vantaggi più consistenti dello zafferano è la possibilità di utilizzare un terreno agricolo di scarso valore anche non irrigato. Questo comporterà sicuramente un abbattimento dei costi nelle spese di affitto o acquisto del terreno.

Approfondimento

Incredibile come la chiamino erbaccia ma non costa nulla e fa benissimo alla salute