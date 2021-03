Come sappiamo, pulire le pentole è un lavoro sicuramente non piacevole. E spesso noioso.

Non è facile pulire certe incrostazioni. Ci vuole tempo e tanta pazienza. Soprattutto quando siamo stanchi dalla giornata passata.

Le soluzioni ci sono. Spesso a portata di mano ma tuttavia non ci pensiamo.

Nessuno pensa che per avere le pentole pulite basta utilizzare questo prodotto di scarto che abbiamo in casa.

Stiamo parlando delle bucce di mela, immancabili nelle nostre case. E che il più delle volte finiscono nella busta dell’umido.

Le mele sono tra i frutti più mangiati. Contiene notevoli proprietà e ci dona molti benefici per l’organismo.

Sarebbe consigliato non buttarne via neanche la buccia ma non a tutti piace.

Le mele sono ricche di acidi efficacissimi se usati per lavare le pentole e disincrostare le macchie più difficili da eliminare.

Basterà semplicemente metterle a bollire con dell’acqua per circa trenta minuti all’interno della pentola incrostata.

I risultati saranno immediati. E vedremo gli strepitosi effetti sulla pentola che sarà nuovamente splendente.

Se questo non bastasse, potremmo ottenere un effetto migliore passando all’interno della pentola una buccia di mela che, importantissimo, non sia cotta.

Se, inoltre, vogliamo ottenere lo stesso effetto sulle nostre posate per donarle brillantezza, basterà far bollire le bucce e passarci sopra tutto il composto.

Possiamo constatare che le bucce di mela possono essere riciclate per molteplici ragioni. Che si tratti di cucina, della preparazione di liquori o di bellezza.

Con esse possiamo realizzare una gelatina di mele, veloce e semplice.

A tal fine ricopriamo i torsoli con del succo di limone prima di farlo bollire per mezz’ora.

Con uno scolapasta filtriamo il composto per 5 ore ed aggiungiamo dello zucchero e una busta di gelificante.

Cuociamo per un’altra mezz’ora prima di posare la gelatina ottenuta in vasetti sterilizzati e sarà pronto!

Chi l’avrebbe mai immaginato?