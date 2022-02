È appena passato il giorno dedicato alla crema spalmabile alla nocciola più famosa al Mondo. Sicuramente avremo qualche barattolo da finire o già terminato in casa, d’altronde difficile resisterle. Anche i barattoli sono una vera miniera d’oro se riutilizzati in questi straordinari modi.

Nessuno oserà buttare i barattoli di crema spalmabile alle nocciole perché sono una miniera d’oro grazie a queste 4 idee di riciclo creativo

Partiamo con come realizzare un portaspezie perfetto. Quello che ci occorre in questo caso sarà una pistola per colla a caldo, nastro adesivo magnetico ed una vecchia chiave di piccole dimensioni. L’idea che andremo a realizzare è un portaspezie da posizionare sotto ai pensili vicino ai fornelli. Le strisce adesive si trovano nei negozi di fai da te o bricolage nel settore colle e rotoli adesivi. Si tratta di un nastro che da una parte è adesivo mentre dall’altra è magnetico. Attacchiamo una striscia di nastro magnetico sotto ai pensili della cucina, ad esempio a lato del piano cottura. Ora prendiamo i barattoli di crema gianduia da 450 grammi e riempiamoli con varie spezie e aromi essiccati. Questo contenuto è abbastanza leggero quindi il nastro riuscirà a sorreggerli. Prima però dovremo rendere magnetico il tappo della nostra crema spalmabile che però è in plastica.

Ci basterà quindi fissare sotto al tappo una chiave di una vecchia serratura con una punta di colla a caldo o con un nastro adesivo. In alternativa potremmo usare, dopo averla disinfettata con alcol e sterilizzata in acqua bollente, una monetina da 1 o 5 centesimi. Ora non ci resta che provare la tenuta del nostro portaspezie, avvicinando i barattoli alla striscia magnetica. Prima di lasciarli appesi, teniamo sotto la mano. Se regge vuol dire che il nastro magnetico ha fatto presa sul pensile.

Quando avremo necessità di cannella, noce moscata o zenzero, basterà staccare il nostro barattolo dal pensile, senza ingombri sul piano di lavoro.

I sottobicchieri

I tappi dei barattoli di crema alla nocciola possono trasformarsi in spettacolari sottobicchieri. In questo caso ci occorrono delle fotografie degli invitati stampate con una stampante anche in bianco e nero. Inoltre procuriamoci della colla vinilica e a scelta un nastro di pizzo a metraggio.

Prendiamo il foglio con la fotografia del nostro commensale e poniamoci sopra il tappo della crema spalmabile. Segniamone i contorni e ritagliamo la circonferenza. Ora prendiamo il nostro coperchio e spalmiamone la parte superiore con la colla vinilica. Applichiamo la foto e facciamola aderire. Nel caso fuoriuscisse dai bordi, rifiniamo con la forbice.

Ora spennelliamo nuovamente la colla vinilica ma questa volta la diluiremo con l’acqua (2 cucchiai di colla e uno di acqua). Questo strato renderà impermeabile il sottobicchiere in caso di accidentali versamenti di acqua. Ora non ci resta che guarnire, incollando sullo spessore zigrinato, un nastrino in pizzo. Ecco realizzati i nostri sottobicchieri personalizzati.

Il kit cucito

Nessuno oserà buttare i barattoli della buonissima crema spalmabile perché potremo realizzare un kit per cucire sempre pronto all’uso. In questo caso ci occorrerà della colla a caldo, dell’ovatta, un ritaglio di stoffa 10×10 cm e un barattolo di crema spalmabile da 450 gr o più. Prendiamo l’ovatta e la mettiamo all’interno del nostro rettangolino di stoffa mettendolo fra indice e pollice uniti. Prendiamo un filo di cotone e chiudiamo il nostro ritaglio di stoffa con la bambagia all’interno.

Ora tagliamo la stoffa in esubero. Non ci resta che prendere il tappo del barattolo e porvi al centro qualche goccia di colla a caldo. Posizioniamo ora il nostro cuscinetto sulla colla caldo, con il nodo verso la colla. Schiacciamo bene contro il tappo per farlo aderire. Ora decoriamo a piacere il barattolo e inseriamo all’interno, i filati da cucito, il ditale e il metro da sartoria. Chiudiamo il barattolo e sopra avremo un comodo puntaspilli.

I sostituti dei feltrini

I tappi dei barattoli più piccoli, quelli da 200 gr, possono invece essere utilizzati per spostare agevolmente i mobili. Non vanno però utilizzati su pavimenti delicati. Basterà incollarli al piedino del divano con l’esterno rivolto verso il pavimento. Possiamo naturalmente dipingerli in nuance.

Quindi nessuno oserà buttare i barattoli, preziosi alleati nella nostra casa.

