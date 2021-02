La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa intende oggi presentare una ricetta particolare del tortino al cioccolato in tazza. Questo è una preparazione veloce, che richiede soli 2 o 3 minuti di microonde a temperatura massima. I Lettori possono anche scegliere la cottura in forno a 200 gradi per 12 minuti circa, per ottenere un cuore morbido.

Altrimenti, cuocere a 180 gradi per una ventina di minuti per un tortino asciutto. Ma a fare la differenza è l’acquafaba, ossia l’acqua contenuta nei barattoli dei ceci, ad esempio. Nessuno mette mai quest’ingrediente particolare nel tortino al cioccolato, ma il risultato stupirà in termini di sofficità.

Ingredienti per singolo tortino

100 grammi di farina;

12 grammi di cacao dolce;

un cucchiaio di zucchero di canna;

una punta di cucchiaio di bicarbonato;

130 grammi di acqua dei ceci;

un cucchiaio di aceto di mele;

aroma liquido a piacere;

decorazioni a piacere.

Acquafaba o acqua di cottura dei ceci

Acquafaba: nessuno mette mai quest’ingrediente particolare nel tortino al cioccolato ma il risultato stupirà. Questo particolare ingrediente è una sorta di albume per vegani.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

L’acqua di cottura in cui è possibile trovare i ceci all’apertura della confezione, montata con lo sbattitore, diviene una sorta di albume montato a neve. Non a caso, la dieta vegana la include in miriadi di preparazioni.

In questa ricetta del tortino in tazza, tale acqua non richiederà una montatura, basterà solo aggiungerla al composto di polveri e mescolare.

Preparazione

Preparare questo tortino è davvero semplice. Basta inserire prima le polveri, quindi, farina e cacao dolce. Unire lo zucchero di canna e il bicarbonato e mescolare il tutto direttamente in tazza. Ora inserire l’acqua di cottura dei ceci, l’aceto di mele e qualche aroma liquido a piacere come la vaniglia o l’arancia.

Sulla superficie del tortino è possibile usare codette, zuccherini o cioccolato in scaglie per decorare. Poi sistemare la tazza (in ceramica) in microonde e azionare alla massima potenza per 2 minuti.

Se il tortino non è ancora troppo gonfio, azionare per un altro minuto. Procedere poco per volta, per evitare che bruci. Una volta sfornato, il tortino avrà una consistenza sofficissima davvero stupefacente.