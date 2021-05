In questo periodo dell’anno che ci avvicina all’estate, le temperature aumentano gradualmente e con esse il desiderio di dissetarsi. Ma quale bevanda scegliere fra le tante presenti sul mercato? Ebbene nessuno lo sapeva ma solo questa è la bevanda migliore e più dissetante fra tutte quelle esistenti al mondo.

Tante bevande per diverse esigenze

Molte persone in questo periodo dell’anno si recano al supermercato e trovano qualche novità. Sugli scaffali aumentano le bottiglie delle bevande soprattutto quelle che servono a togliere la sete. La scelta è tanta e attirati anche dalle novità non si sa cosa ben scegliere. Bere una bibita che ci disseti è quello che ci vuole per il periodo di calura, solo che a volte si resta indecisi su quale bibita acquistare.

Tutte le bevande in genere contengono una certa quantità di zuccheri. Alcune sono al sapore di agrumi. Ci sono poi quelle energizzanti destinate a chi fa molto sport e deve reintegrare sostanze e sali minerali persi. Non mancano le bevande a base di frutta, sia quella nostrana sia quella esotica.

Di fronte a tanta scelta ci si potrebbe chiedere quale sia la bevanda veramente dissetante e utile al nostro organismo?

Per rispondere a questa domanda bisogna chiedersi che cosa scateni nel corpo il desiderio di bere. Perché a un certo punto l’uomo sente sete? Ebbene la scienza ci dice che l’organismo chiede di integrare liquidi quando nel corpo e soprattutto nel sangue si abbassa il contenuto di acqua. Succede allora che i reni soffrono, il sangue non è abbastanza fluido, le labbra si screpolano e sono tutti segni di mancanza d’acqua.

Proprio per questo fatto naturale l’organismo crea la sete perché necessita di acqua. L’acqua allora è la vera bevanda, leggera, pura e insostituibile che circola liberamente nel nostro corpo e in cui è sempre la benvenuta. Solo e unicamente dell’acqua ha veramente bisogno il nostro corpo. Ecco la risposta a quale sia la bevanda migliore e più dissetante esistente al mondo.

