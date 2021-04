La cura della pelle è oramai un trend che sta spopolando sia nella popolazione femminile che in quella maschile. Infatti tutti desiderano combattere i segni dell’invecchiamento precoce in modo da apparire il più possibile giovani e radiosi.

Spesso, però, le trappole si nascondono nelle azioni più banali. Nessuno lo sa, ma tutti facciamo un errore quando ci laviamo il viso che ci rovina irrimediabilmente la pelle. Scopriamo insieme qual è l’elemento problematico della nostra quotidiana routine di bellezza.

La scelta del detergente sbagliato

Nessuno lo sa, ma tutti facciamo un errore quando ci laviamo il viso che ci rovina irrimediabilmente la pelle. Di cosa stiamo parlando? Della seguente situazione.

Molti di noi, la mattina, quando si trascinano a forza in bagno per svegliarsi, si buttano in faccia una buona dose di acqua fredda. Poi passano alla vera e propria pulizia della faccia, utilizzando una saponetta o un qualsiasi tipo di sapone liquido.

Ebbene questo è un grave errore. E ciò perché spesso saponetta e sapone liquido sono stati creati per la pulizia delle mani, non per quella del viso. Quindi risultano troppo aggressivi per una zona che invece è molto delicata. Ecco perchè è meglio scegliere un detergente specifico che vada bene per il nostro tipo di pelle.

Come cambiare abitudini efficacemente

Generalmente si può rimuovere lo sporco tramite una detersione per affinità o per contrasto. Questo significa che si può procedere con degli oli che si leghino al sebo della nostra cute oppure con i cosiddetti tensioattivi. Entrambe le sostanze, poi, vanno accuratamente rimosse con l’utilizzo di dischetti di cotone. O, meglio ancora, con un panno in microfibra inumidito.

