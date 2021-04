Perdere centimetri sul girovita è uno dei sogni più diffusi. Ma sia per il richiamo della forchetta non smette di riecheggiare nello stomaco, sia per la vita frenetica di tutti i giorni, l’obiettivo non è semplice da perseguire. Ci iscriviamo in palestra, ai corsi di spinning, spendiamo centinaia di euro per scarpe da corsa e attrezzatura tecnica. Eppure, i risultati che speriamo sono ancora lontani. In questo caso, uno studio dell’Università di Helsinki arriva in nostro soccorso, rivelando qual è la migliore attività fisica per ridurre la pancia. Si tratta di un’attività che tutti conosciamo, ma che di certo non credevamo potesse avere il potere metabolico che secondo la scienza ha.

Nessuno lo sa ma questa divertente attività anni ’80 è il miglior modo per ridurre il girovita in poco tempo

Un gruppo di scienziati dell’Università di Helsinki ha condotto una ricerca per scoprire la migliore attività aerobica per ridurre il girovita. I ricercatori erano esperti in sindrome metabolica e volevano anche scoprire come curare pazienti che soffrono di colesterolo alto nel sangue. Lo studio è stato fatto sul campo, selezionando un campione di 55 individui e dividendoli in gruppi. Ogni gruppo avrebbe svolto per 6 mesi una diversa attività aerobica. Gli incredibili risultati finali hanno svelato che i parametri migliori sono stati raggiunti dal gruppo che praticava… hula hoop.

Perdere centimetri sulla pancia divertendosi: è possibile!

L’hula hoop, dunque: nessuno lo sa ma questa divertente attività anni ’80 è il miglior modo per ridurre il girovita in poco tempo. Tutti conoscono il cerchio di plastica, attrezzo di giocoleria ma anche giocattolo per i più piccoli, in gran voga trenta o quaranta anni fa. Nessuno avrebbe immaginato, però, che praticare 13 minuti al giorno di hula hoop permette di ridurre il girovita di 8 centimetri. Un risultato migliore della camminata veloce, anche sotto il profilo della riduzione del colesterolo. Inoltre, l’hula hoop ha sensibilmente aumentato la muscolatura del tronco delle “cavie” che l’hanno praticato. È un’attività metabolica completa, che riduce il grasso addominale e tonifica i muscoli.

