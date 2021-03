Ormai manca poco alla stagione estiva. Il caldo arriva portando con sé grandi vantaggi. Lunghe passeggiate al sole. Un bagno al mare ma anche qualche piccola preoccupazione. Non sempre il caldo afoso è sopportabile. Ecco allora che si presenta l’esigenza dell’aria condizionata. È diventata ormai una consuetudine fare uso dell’aria condizionata soprattutto in auto. Quando la macchina resta troppo tempo sotto al sole è impossibile non trovare soluzioni per combattere il caldo. Nessuno lo sa ma per avere una macchina fresca si devono usare questi accorgimenti. Vediamo insieme quali sono.

Manutenzione

Gli errori che si fanno sono tanti ma vediamo quali sono. Per prima cosa accendere l’aria condizionata al massimo appena si entra in macchina è perfettamente inutile. Quello che bisogna fare è aprire tutti i finestrini e spostarsi in un punto più fresco. Soltanto dopo aver fatto questa operazione si può accendere l’aria condizionata aspettando che la macchina si rinfreschi. Secondo errore è quello di avere sempre acceso il pulsante del ricircolo. Questo infatti deve essere usato con parsimonia perché provoca forte inquinamento. Poi un altro errore è quello di accendere sempre l’aria condizionata appena saliamo in macchina. Anche quando le temperature fuori non sono poi così alte. L’aria condizionata si deve usare solo quando serve perché spesso può anche affaticare il motore dell’automobile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come posizionare le bocchette

Molte volte si è convinti che il climatizzatore non funziona, questo perché spesso non riusciamo a posizionare al meglio le bocchette. Spesso infatti sono posizionate in maniera sbagliata o sono addirittura chiuse. A volte invece possiamo non accorgerci che il filtro dell’aria è intasato. Una buona manutenzione significa sapere che va cambiato ogni ventimila chilometri. Inoltre è importante sapere che la temperatura ideale da avere in macchina oscilla tra i 24 e i 25 gradi. Facciamo attenzione a non ottenere un brusco cambio di temperatura tra l’interno e l’esterno dell’auto. Questo potrebbe infatti provocarci qualche mal di gola o qualche sintomo influenzale. Viaggiare con l’aria che funziona perfettamente ci farà assaporare i viaggi lunghi che in previsione di tempi migliori saremo in grado di fare. Nessuno lo sa ma per avere una macchina fresca si devono usare questi accorgimenti.