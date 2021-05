Sicuramente quando andiamo a fare la spesa l’avremo notata tutti la ceralacca sul picciolo di alcune pere. Magari non ci abbiamo mai riflettuto perché diamo per scontato sia un oggetto ornamentale, in realtà si nascondono ben altre informazioni dietro tutto questo.

Sicuramente la presenza della ceralacca è un segno distintivo di alcune pere. Questo, però, lo vedremo più avanti perché adesso è bene fare un passo indietro per capire le vere ragioni che ci sono sul mistero della ceralacca sulle pere.

Nessuno lo sa ma finalmente ecco svelato il grande mistero del perché si mette la cera lacca sulle pere. In passato, chiudere il picciolo delle pere usando la ceralacca era una prassi normale.

Ci si riferisce al periodo preindustriale in cui le coltivazioni non erano ancora organizzate per la grande distribuzione.

La funzione della ceralacca nel passato

In quel periodo, non c’era alcun modo per poter conservare tramite un elettrodomestico la pera. Pertanto, l’unica alternativa per far sì che la pera durasse più a lungo, era coprirla con la ceralacca nella parte peduncolare del frutto.

Il punto non era casuale perché riguarda la parte che collega la pera all’albero. In questo modo usando la ceralacca, si preveniva l’avvizzimento della pera garantendone la durata nel tempo. Si può definire un metodo alternativo al frigorifero, inventato più avanti.

Infatti, con la rivoluzione industriale e la scoperta di mezzi per la conservazione di lunga durata dei cibi come il frigorifero le cose sono cambiate. Per questo motivo la prassi di usare la ceralacca si è perduta nel tempo.

Cosa significa oggi la ceralacca sul picciolo della pera

Ciò nonostante, però, ancora oggi si possono trovare in commercio pere con il picciolo rosso e i motivi sono due. Il primo è semplicemente per una funzione estetica, mentre il secondo è un indicatore di qualità della pera.

Fra quelle che hanno questo simbolo distintivo c’è la pera Decana del comizio (o semplicemente Decana) e la pera Angys (incrocio tra la Decana d’inverno e la pera Butirra Hardy). Quindi anche se nessuno lo sa ma finalmente ecco svelato il grande mistero del perché si mette la cera lacca sulle pere.