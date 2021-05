Le acciughe, più comunemente definite alici, appartengono alla categoria di pesce azzurro per il caratteristico colore blu che predomina sul loro dorso.

Le carni di questo pesce sono particolarmente gustose e si adattano bene alla preparazione di piatti dove sono consumate crude e marinate, ma sono squisite anche da fritte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La frittura

La frittura di pesce è forse una delle tecniche più semplici per creare un piatto veloce ma gustoso, dove non serve essere particolarmente dotati in cucina per ottenere un risultato eccellente. Per una frittura di pesce a dir poco perfetta è possibile seguire queste infallibili tecniche descritte qui.

Ma oggi vogliamo soffermarci sulla frittura delle alici in particolar modo, un pesce povero, dunque super economico ma che ha tantissimi benefici.

L’ingrediente segreto per una frittura gustosissima e croccante

Per delle alici fritte super gustose ci sono poche e semplici regole da seguire. Nessuno lo sa ma è questa la ricetta segreta per impanare le alici ed avere una frittura leggera, super croccante e gustosissima, da leccarsi anche le dita.

In primis devono essere estremamente fresche. Vanno bene anche quelle surgelate, ma l’importante è la qualità del prodotto.

Vanno poi pulite bene, bisogna eliminare le lische e le teste e per una frittura ad hoc vanno aperte a libretto.

Per ottenere il massimo del sapore dal nostro piatto ed avere una frittura gustosissima il segreto è nella panatura. Per una panatura eccezionale si utilizza la farina di semola a cui aggiungere timo, pepe, paprika affumicata, aglio in polvere. Mescolare per bene in modo che la farina diventi gustosa.

Durante la panatura le alici devono essere larghe, quindi impanarne poche alla volta. Lo stesso vale anche durante la frittura, poche per volta.

La temperatura dell’olio non deve superare i 160°C. Far friggere finché non sono dorate. Se dobbiamo cuocerne tante, per mantenerle croccanti basta metterle su teglia con carta da forno in un forno a 50/ 60° C.

Passare poi su della carta assorbente, salare e la gustosissima frittura sarà pronta per essere gustata!

Accorgimenti

È importante salarle solo a fine cottura mai prima per evitare di rovinarle, perché il sale ammorbidirebbe la frittura.

Se “Nessuno lo sa ma è questa la ricetta segreta per impanare le alici ed avere una frittura leggera, super croccante e gustosissima” è stato utile, consigliamo di leggere anche Nessuno lo sa ma è questo il miglior olio per friggere il misto di pesce per una frittura croccante e da leccarsi i baffi