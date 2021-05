Non è sempre facile scegliere la carne al supermercato. Esistono infatti dei tagli che, spesso, per disattenzione, oppure per preconcetto, non compriamo. Tra questi spicca per bontà e facilità di preparazione la fesa di tacchino.

Infatti, nessuno lo sa, ma è questa la carne ideale per chi vuole rimanere in forma e preparare piatti sopraffini. Scopriamo subito perché e come preparare una ricetta buonissima in meno di 5 minuti.

Le qualità della fesa di tacchino

La fesa di tacchino appartiene al gruppo delle carni bianche. Alimenti particolarmente magri e indicati per regimi dietetici ipocalorici.

In particolare, questo taglio presenta 107 kcal ogni cento grammi. Di cui ben 24 proteine e solamente una minoranza di grassi.

Per preparare al meglio questo alimento è importante seguire delle regole semplici.

In primo luogo, è necessario stare attenti alla cottura. Le carni di tacchino, ancor più di quelle di pollo, sono infatti molto delicate e risentono di cotture eccessive.

Allo stesso tempo è importante evitare di cucinare poco le carni del tacchino, in maniera da non correre il rischio di prendere la salmonella.

Per ottenere una cottura perfetta è necessario seguire due consigli.

Innanzitutto, utilizzare un batticarne in maniera da ottenere uno spessore della fettina uguale e una cottura il più omogenea possibile.

In secondo luogo, è importante impostare la fiamma dei fornelli a fuoco medio, girando la fettina appena si sarà dorata.

In questo modo sarà possibile ottenere una cottura perfetta.

Scopriamo assieme, ora, la ricetta della fesa di tacchino alle erbe.

Per prima cosa prendere la fesa di tacchino e batterla come spiegato precedentemente.

Prendere poi una padella larga e cucinare la fettina a fiamma media.

In un mixer riunire quindi prezzemolo, aglio ed erba cipollina per poi sminuzzare finemente.

Impiattare ora la fesa di tacchino, versarvi sopra un filo d’olio e spennellarla con le erbe.

Sarà così possibile ottenere un piatto tanto sano e dietetico quanto gustoso in meno di cinque minuti.

