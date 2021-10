Quando non si sa cosa indossare si sceglie un capo nero e la giornata va avanti. Ma invece di scegliere sempre il nero, esiste un bellissimo colore, perfetto anche per l’autunno e per l’inverno, da indossare. Infatti nessuno lo indossa mai ma è questo il colore senza tempo e che va sempre di moda. Non ce ne accorgiamo, ma è uno dei colori più famosi nel mondo della moda. Quindi se abbiamo dei dubbi su cosa indossare e vogliamo essere alla moda, ma non vogliamo essere banali con il solito nero, abbiamo il colore perfetto. Quindi diciamo addio a nero, blu o bianco perché sarà questo il colore protagonista della stagione, ed è un colore che non passerà mai di moda.

I colori famosi

Ci sono dei colori nel mondo della moda che richiamano subito ad un brand. Ad esempio è impossibile non citare il rosso Valentino, colore emblema della maison romana. Valentino Garavani rimase estasiato da un’anziana signora fra la folla dell’Opera di Barcellona vestita di una sfumatura di rosso particolare. Così lo stilista ancora giovane decise che la donna Valentino si sarebbe vestita con questo colore. E così è stato: infatti ancora oggi, sotto la direzione creativa di Pierpaolo Piccioli, il rosso è la nuance dominante in ogni show.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ma come il rosso Valentino esistono tanti altri colori, come ad esempio il giallo Versace, colore amatissimo da Gianni, ma anche il bianco Biagiotti. Questi colori sicuramente sono più complicati da portare per un look da tutti i giorni. C’è invece un colore che è perfetto. Che poi c’è anche questo colore che va di moda per questo autunno che è simbolo di fiducia, creatività e forza.

Nessuno lo indossa mai ma è questo il colore senza tempo e che va sempre di moda

Quindi dopo il rosso Valentino, il giallo Versace, il bianco Biagiotti o anche il rosa Schiaparelli, abbiamo il greige Armani. Infatti è proprio questo il colore perfetto per ogni occasione, che va sempre di moda e che non ha tempo. È uno dei colori che ha fatto la moda, assieme a quelli sopracitati.

Il greige Armani è un colore elegante, intramontabile, caldo, ma allo stesso tempo metropolitano. È un colore naturale, calmo e discreto. Sulle passerelle è sempre presente sia in versione total look monocromatico sia in versione spezzata abbinata ad altri colori. Non ha stagione, infatti lo possiamo indossare sia d’estate sia d’inverno. E non ha occasione, perché è un colore che si adatta a qualsiasi situazione.

Approfondimento

Tornano questi jeans che risolvono un sacco di problemi e tutte li stanno già indossando