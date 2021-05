Ci sono tanti modi per cucinare e preparare le pietanze, alcuni oltre ad essere poco conosciuti sono anche bizzarri. Se facciamo un giretto sul web ci imbattiamo in tanti piccoli trucchi e segreti di cucina davvero incredibili. Alcuni anzi molti, aiutano a migliorare la “nostra performance” per la preparazione di piatti gustosi e singolari.

Tra questi trucchi, quello più originale è il seguente: nessuno lo immaginerebbe mai ma c’è una ragione eccezionale per mettere la carne macinata nel contenitore del ghiaccio.

Sembra incredibile ma questa operazione ci dà l’opportunità, sfruttando un po’ di fantasia, di preparare un piatto davvero sfizioso e da preparare all’occorrenza, in pochissimi minuti.

Vediamo ora i passaggi di questo particolare procedimento.

Nessuno lo immaginerebbe mai ma c’è una ragione eccezionale per mettere la carne macinata nel contenitore del ghiaccio

Occorre comprare della comune carne macinata e metterla in una terrina.

Aggiungere un uovo, del parmigiano grattugiato, il prezzemolo tritato, il sale e il pepe.

Impastare bene gli ingredienti e dividere l’impasto ottenuto in tanti piccoli pezzettini da mettere e schiacciare con le dita, in ciascun quadratino del contenitore del ghiaccio.

Aggiungere su ogni quadratino di carne, un pezzetto di formaggio e coprire con altra carne macinata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’obiettivo di questa preparazione non è quello di mettere la carne a congelare per poi cucinarla quando servirà. Infatti terminata l’operazione, bisogna “sformare” i cubetti di carne e friggerli in olio bollente oppure cuocerli nel forno.

Questa operazione non serve solo a dare una graziosa forma ai bocconcini di carne, ma anche quella di evitare che non si sfaldino durante la cottura, perché sono stati resi più compatti.

Potrebbe sembrare una cosa davvero pazzesca, ma una volta preparati saranno molto buoni e carini da mettere a tavola.

Se si hanno ospiti, la bella figura è assicurata e tutti vorranno conoscere questo trucco semplice, ma particolare.