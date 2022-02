Molti italiani dichiarano di avere difficoltà ad addormentarsi. Questo trend purtroppo è in costante crescita ed è dovuto anche ai fattori di stress che hanno condizionato gli ultimi anni. Le condizioni di lavoro precarie, la paura del futuro e della malattia hanno disturbato omogeneamente ognuno di noi. Per questo, ora che la pandemia sembra declinare, è meglio provare a migliorare la propria qualità del sonno. Oggi spieghiamo nel dettaglio come, facendo una netta distinzione fra i comportamenti dannosi e quelli virtuosi. Infatti, nessuno lo direbbe mai, ma questi piccoli gesti che tutti facciamo potrebbero compromettere il nostro ciclo sonno-veglia. Vediamo insieme cosa bisognerebbe mettere in atto prima di coricarsi.

Come cominciare ad impostare una corretta igiene del sonno

Uno dei modi migliori per garantirsi una bella dormita consiste nella preparazione della stanza. Infatti l’ambiente deve essere confortevole e sufficientemente ombroso e fresco. Infatti, la luce esterna potrebbe creare dei disturbi, soprattutto quella data dalle fasi più splendenti della Luna. Una ricerca di una Università americana ha svelato che la Luna potrebbe essere il vero motivo per cui la maggior parte delle persone dorme male. Ugualmente anche il calore. Se le temperature fossero troppo alte, ecco un utile consiglio per riposare senza incorrere in bagni di sudore e caldane. È anche poi necessario regolarsi per cena diminuendo le porzioni e limitando il più possibile l’assunzione di caffeina o di alcolici. È meglio tenere anche la stessa moderazione con la nicotina, evitando di fumare di sera o nel mezzo della notte, soprattutto in concomitanza di un risveglio.

Nessuno lo direbbe mai, ma ecco quali sono le cattive abitudini che rendono il sonno difficoltoso

La prima cosa da evitare è sicuramente il sovreccitamento che può nascere da varie cause. Una delle più importanti è la fotosensibilità: utilizzare il computer, il telefonino o guardare la televisione poco prima di mettersi a letto possono rendere la nostra nottata difficile, soprattutto se abbiamo visto dei contenuti disturbanti. È molto meglio infatti distrarsi leggendo un bel libro e non toccare i dispositivi elettronici per almeno un’ora prima di dormire. Lo stesso però vale per l’attività fisica, che sovraffatica il corpo e sveglia la mente. È meglio in alternativa muoversi al mattino. Gli esperti della Fondazione Veronesi consigliano di smettere di praticare sport almeno tre ore prima del momento in cui ci si corica.

