Dopo il secondo inverno consecutivo caratterizzato dalle restrizioni causate dalla pandemia, sono finalmente arrivate le vacanze estive. Per moltissimi italiani è quindi ora di partire alla volta di spiagge, monti e laghi. Anche quest’anno, i vacanzieri non potranno comportarsi come sempre proprio per gli accorgimenti necessari a contrastare la pandemia. Gli assembramenti restano vietati e, per tutta l’estate, sarà obbligatorio usare la mascherina per accedere ai luoghi chiusi. Ci sono però altri pericoli cui fare attenzione. Nessuno lo dice apertamente ma in vacanza ad agosto sono in agguato questi gravi rischi per la salute. Vediamo di cosa si tratta.

Un amico nemico

Prima di partire per le ferie, è d’obbligo controllare il meteo che ci aspetta. Tutti, ovviamente, si augurano un periodo di cielo sereno e sole splendente. Oltre a garantire l’ambita abbronzatura, il sole è anche un prezioso alleato contro il Covid. I raggi ultravioletti, infatti, sono in grado di inattivarlo in pochi secondi. Il caldo e un’eccessiva esposizione ai raggi solari possono però diventare pericolosi. Insolazioni, colpi di calore, edemi e congestioni sono solo alcune delle conseguenze indesiderate di una giornata al mare. I vecchi consigli della nonna tornano sempre utili in questi casi. Insomma, bere abbondantemente, evitare le ore più calde e fare il bagno lontano dai pasti sono regole che non passano mai di moda. Questi accorgimenti sono utilissimi anche per chi resta in città e sceglie la piscina. In questo caso, poi, l’azione virucida del cloro costituirà un’ulteriore difesa contro i virus.

Le persone più attive preferiscono spesso fare attività sportiva in spiaggia anziché’ crogiolarsi al sole sulla sdraio. Purtroppo, però, gli infortuni sono molto frequenti e possono davvero rovinare le vacanze. Lussazioni, distorsioni e piccole e grandi fratture possono interessare soprattutto chi non è particolarmente allenato. È sempre consigliabile fare quindi attenzione a non esagerare per evitare indesiderate deviazioni in infermeria. Altro aspetto, troppo spesso sottovalutato, è il rischio connesso al bagno in mare. Onde impreviste, correnti inaspettate o malori possono comportare gravi rischi anche per i nuotatori più esperti. Non bisogna poi sottovalutare il pericolo di avventurarsi in mare in cattive condizioni meteo.