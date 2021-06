Sembra davvero strano a pensarci, ma in ogni bar il caffè ha un sapore diverso. Questa differenza può essere difficile da spiegare. Infatti, se ci riflettiamo, tutti hanno più o meno le stesse macchinette per realizzare questa bevanda. Quindi, come è possibile che in un bar il caffè ci piaccia di più rispetto ad un altro? A spiegarlo sono dei ricercatori, che hanno cercato di capire perché ogni tazzina fosse diversa e soprattutto hanno provato ad offrire la formula matematica del caffè perfetto.

Nessuno lo avrebbe immaginato ma è questo il segreto per un caffè perfetto

Nessun trucco magico. A spiegarci come rendere il caffè gustoso è uno studio. La ricerca, condotta da Jamie Foster e dai colleghi provenienti dall’Università di Portsmouth, ha dato risultati incredibili. Infatti, gli studiosi hanno studiato il caffè come fosse una formula matematica. E, soprattutto, hanno cercato di capire se ci fosse un modo per renderlo perfetto e sempre cremoso. E, alla fine della ricerca, sono riusciti a scoprire cosa bisogna fare per rendere la nostra bevanda unica e fantastica. Il trucco si basa su una formula matematica che riguarda il rapporto dell’acqua e del caffè e la consistenza di quest’ultimo. Infatti, nessuno lo avrebbe immaginato ma è questo il segreto per un caffè perfetto.

Ecco cosa dobbiamo fare per rendere il nostro caffè cremoso e gustoso

Gli studiosi sono stati molto chiari e si sono concentrati su un aspetto in particolare: la quantità di polvere e di acqua che usiamo per il caffè. Attraverso delle equazioni, i ricercatori sono riusciti a riprodurre il funzionamento delle macchinette che vengono usate nei bar. E hanno creato una formula matematica vincente per assicurare sempre la riuscita di un ottimo caffè. I consigli sono molto semplici. Bisogna utilizzare 15 grammi di caffè e non 20, come accade nella maggior parte dei casi. Inoltre, sarà meglio scegliere della polvere poco macinata. Infatti, un caffè più grossolano permette al caffè di uscire più in fretta, senza fargli perdere il gusto unico che lo contraddistingue.

