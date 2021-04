Nessuno lo aveva mai detto ma basta questo prodotto nelle scarpe per dire addio alla puzza e per fortuna oggi lo sveleremo. Così non sarà più necessario cercare rimedi naturali in ogni parte del globo.

Le scarpe puzzano

Che le scarpe puzzino non è una grande novità. È assolutamente normale, soprattutto quelle sportive oppure le sneakers. La soluzione che molte persone adottano è quella di metterle in lavatrice.

Oggi, però, soprattutto i giovani tendono ad indossare molte scarpe firmate acquistate a caro prezzo, quindi si evita di metterle in lavatrice per paura di rovinarle. Queste però in qualche modo devono essere lavate o bisogna cercare di rimuovere almeno lo sgradevole odore che proviene da queste. E, quindi ,entra in gioco il nostro super strumento di cui nessuno aveva mai parlato, anche se è un prodotto usatissimo e molto facile da trovare.

Vediamo allora come dire addio alle scarpe puzzolenti

Stiamo parlando del carbone vegetale, anche chiamato attivo. Questo deriva dalla combustione del legno. Infatti quando il legno prende fuoco avviene la trasformazione di un composto organico in carbone. Questo combustibile è usatissimo sin dall’antichità, praticamente da quando esiste il fuoco. Ad esempio, in passato veniva usato per fare i tatuaggi. Be’ oggi invece lo useremo per dire addio alle scarpe puzzolenti.

Come fare?

Quello che occorre fare, una volta tornati a casa, è levarsi le scarpe e lasciarle all’ingresso. Ora prendere del carbone vegetale e metterlo all’interno della scarpa. Il carbone attivo è in grado di assorbire gli odori molto forti e l’umidità presente. Motivo per cui è un ottimo rimedio naturale per le scarpe puzzolenti. Strumento di cui non possiamo veramente fare a meno.

