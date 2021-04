Nessuno immaginerebbe mai che questa parte dello yogurt che tutti odiamo e che buttiamo per paura che possa danneggiare la nostra salute è in realtà la più nutriente

A tutti è capitato di aver voglia di mangiare qualcosa di sano e nutriente per colazione o merenda. La prima cosa che ci viene in mente è mangiare uno yogurt.

Un alimento prodotto dalla fermentazione del latte ad opera di alcuni batteri appartenenti al genere lactobacillus e streptococcus. Sano e nutriente grazie alla presenza di calcio, vitamine, fosforo e fermenti probiotici che aiutano la digestione e rafforzano il sistema immunitario.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Spesso capita, però, che aprendo la confezione si veda un liquido semi trasparente sulla sua superfice. Tutti ci siamo chiesti almeno una volta nella vita cosa possa essere.

Pensando che ci sia stato un problema con la conservazione, molti tendono a buttare via lo yogurt per paura che possa fare male. Altri invece, non facendosi molte domande, mescolano questo liquido con la parte più cremosa.

Nessuno immaginerebbe mai che questa parte dello yogurt che tutti odiamo e buttiamo per paura che possa danneggiare la nostra salute è in realtà la più nutriente.

Ma che cos’è questo liquido?

Non è né acqua, né qualcosa che potrebbe danneggiare la nostra salute. È semplicemente siero del latte. Questo liquido, durante il trasporto, e per la variazione della temperatura, si è solamente distaccato dalla parte cremosa dello yogurt.

Perché questo liquido non andrebbe mai scartato

Nessuno immaginerebbe mai che questa parte dello yogurt che tutti odiamo e buttiamo per paura che possa danneggiare la nostra salute è in realtà la più nutriente.

È vero, aprendo la confezione, non è molto gradevole vedere questo liquido in superficie. Ma non tutti sanno che mescolato al composto cremoso, rende lo yogurt più saporito e nutriente.

Questo siero del latte è ricco di calcio, fosforo e probiotici. Un mix che fa molto bene alla salute. Soprattutto a quella dei più piccoli.

Quindi non facciamo più l’errore di buttare via questo parte dello yogurt perché butteremmo via tutte le sue parti più importanti.