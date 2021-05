Le famiglie numerose conoscono l’importanza del risparmio per condurre una vita serena ed equilibrata.

Il risparmio è da sempre la migliore delle ricchezze e la Redazione di ProiezionidiBorsa pensa a un metodo grazie al quale poter risparmiare sull’acqua giornaliera. Infatti nessuno immaginerà che basta una semplice bottiglia di plastica per ridurre il consumo d’acqua e risparmiare denaro. E non bisogna neppure tralasciare gli enormi vantaggi che ha sull’ambiente evitare inutili sprechi di questo bene primario.

Ecco subito allora come fare.

Come ridurre l’inutile spreco d’acqua

Ogni cassetta di scarico del WC contiene all’incirca 7 o 8 litri d’acqua. Nei migliori dei casi essa ne contiene 3, ma nei peggiori anche 10 o 12. Ogni volta che un membro della famiglia scarica, getta via questo quantitativo d’acqua, troppo spesso eccessivo. Per questo motivo in commercio esistono due soluzioni.

La prima consiste nell’installare dei water dotati di cassetta con due possibili intensità di flusso. Basterà usare il flusso d’intensità maggiore solo in casi davvero necessari.

In alternativa esistono dei water a basso consumo, inventati appositamente per risolvere questo problema.

Ma chi non può ricorrere a queste soluzioni per diverse ragioni può tentare questo rimedio. Nessuno immaginerà che basta una semplice bottiglia di plastica per ridurre il consumo d’acqua e risparmiare denaro.

Perché usare una bottiglietta o un vasetto di vetro

Circa il 30% dei consumi idrici di ogni famiglia proviene dallo scarico del water. Ipotizzando 5 scarichi giornalieri per un nucleo di 4 familiari è possibile consumare circa 200 litri al giorno. Ma per risparmiare esiste un meccanismo molto semplice. Suggeriamo di verificare dapprima la compatibilità con il proprio scarico. Verificare quindi che la bottiglia o il contenitore scelto non intralcino il suo funzionamento.

Non tutti i modelli di WC sono compatibili con questo sistema. In caso di compatibilità, basterà inserire nella vaschetta di scarico una bottiglia o un vasetto in vetro da uno o due litri. Anche qui la capienza dipenderà dal proprio sistema di montaggio.

Consigliamo di appesantire il contenitore con sabbia o ghiaia. Il vantaggio è che lo sciacquone continuerà a funzionare ma scaricherà meno acqua. Questo perché diminuirà il volume disponibile della vaschetta e quindi la quantità necessaria al completo riempimento.

Altri utili consigli

Si tratta sempre di un rimedio casalingo per ridurre i consumi. Bisognerà procedere al lavaggio frequente della bottiglia. Tuttavia esistono molte altre soluzioni che consentono di risparmiare ancora più acqua. Tra le maggiori: