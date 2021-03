Quando si cercano di ricette per dolci facili e veloci da realizzare, si incappa spesso in quelle dei muffin, della famosa “torta cinque minuti” o della torta in tazza. Tuttavia, c’è un’alternativa. Nessuno immagina quanto sia semplice realizzare questa morbida torta allo yogurt, da gustare accompagnandola con della frutta fresca, della panna leggermente montata o con della glassa al limone. O, perché no, da sola. Infatti, il suo aroma al limone, mandorle e vaniglia la rende irresistibile e adatta a tutti i i palati.

Ingredienti per una torta di 20 cm di diametro

165 g di farina;

30 g di mandorle tritate;

4 g di lievito per dolci;

2 g di bicarbonato di sodio;

2 g di sale;

scorza di un limone (preferibilmente biologico);

2 uova grandi;

120 ml di olio di semi;

180 g di yogurt intero a temperatura ambiente;

4 g di estratto di vaniglia puro;

200 g di zucchero bianco semolato.

Preparazione

Posizionare la griglia al centro del forno e preriscaldarlo a 180°. Quindi, versare la farina, le mandorle tritate, il lievito, il bicarbonato di sodio, il sale e la scorza di limone in una grande ciotola e mescolarli insieme. In una seconda ciotola, mescolare insieme olio, uova, yogurt ed estratto di vaniglia, per poi incorporare lo zucchero. Versare gli ingredienti umidi in quelli secchi e mescolare fino a far amalgamare il tutto. Imburrare una teglia a cerniera dal diametro di 20 centimetri e versare la pastella al suo interno. Infornare per 40-45 minuti. Si consiglia di effettuare la prova dello stuzzicadenti per assicurarsi che la torta sia cotta, dal momento in cui il tempo di cottura può variare a seconda del modello di forno utilizzato. A tal proposito, infilare uno stecchino o uno spaghetto all’interno della torta. Se ne esce asciutto è pronta, altrimenti è il caso che cuocia ancora. Al termine della cottura, sfornarla e lasciarla raffreddare sulla gratella, per poi servirla.

Preparare la glassa al limone

In caso la si voglia accompagnare con una glassa al limone, versare 120 g di zucchero a velo in una ciotola e aggiungere 4 cucchiai di succo di limone appena spremuto. Mescolare fino ad ottenere una glassa densa e liscia, da versare sulla parte superiore della torta e lasciar scorrere fino a ricoprirne i lati.

